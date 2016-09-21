Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Катастрофы авиации МЧС России. Хронология

Биографии и справки
21 сентября, 22:35 UTC+3
Всего за последние 20 лет авиация министерства потеряла в катастрофах один самолет и четыре вертолета. В этих происшествиях погибли 27 человек
Материал из 1 страницы

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 сентября в Люберецком районе Подмосковья потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежащий МЧС России. Погибли три человека.

Смотрите также
Вертолет Ми-8 МЧС разбился в Подмосковье

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о катастрофах самолетов и вертолетов МЧС РФ. Всего за последние 20 лет авиация министерства потеряла в катастрофах один самолет и четыре вертолета. Всего в этих происшествиях погибли 27 человек.

3 февраля 1998 г. во Владимирской области разбился вертолет Ми-8 отдельного вертолетного отряда авиации МЧС России. Пилот вертолета, майор Андрей Тиханушкин, в нарушении правил посадил на место борттехника свою знакомую и решил показать ей и другим членам экипажа фигуры высшего пилотажа. В ходе полета он не смог вывести машину из пикирования. В результате катастрофы погибла женщина, два других члена экипажа и летчик получили травмы. В июле 1998 г. Тиханушкин был приговорен к четырем годам лишения свободы.

6 июля 1998 г. под Красноярском разбился вертолет Ми-8 136-го отдельного вертолетного отряда Восточно-Европейского регионального центра МЧС России. Машина участвовала в соревнованиях летчиков министерства, в ходе выполнения фигуры пилотажа вертолет зацепился на дерево, потерял управление и упал на землю. Погиб командир воздушного судна, полковник Вакиль Махмутов, еще два члена экипажа получили травмы.

3 мая 2003 г. в Читинской области близ поселка городского типа Новокручининский потерпел крушение вертолет Ми-26Т (регистрационный номер RA-06075, 212 "желтый") МЧС России. Воздушное судно занималось тушением лесного пожара. После очередного сброса воды трос водосливного устройства попал в хвостовой винт вертолета, в результате чего он потерял управление, упал на землю и сгорел. Погибли все 12 человек, находившиеся на борту: семь членов экипажа, сотрудник авиационной лесоохраны и четыре журналиста от телеканала "Россия" и "Еженедельного журнала".

11 ноября 2014 г. при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Минераловодском районе Ставропольского края близ с. Сухая Падина вертолет Ка-32А (регистрационный номер RF-32839) МЧС России, на борту которого находились четыре пилота и механик, совершил жесткую посадку с последующим возгоранием. Командир экипажа Эдуард Экизьян погиб на месте происшествия, четверо пострадавших были госпитализированы в московские больницы. 15 и 17 ноября скончались второй пилот Александр Забуга и спасатель Иван Васин.

1 июля 2016 г. Транспортный самолет Ил-76ТД (регистрационный номер RA-76840, собственное имя "Николай Каманин") ФГБУ "Аварийно-спасательная компания МЧС России", участвовавший в тушении лесных пожаров в Качугском районе Иркутской обл., перестал выходить на связь. 3 июля обломки самолета были обнаружены на склоне сопки в 9 км юго-восточнее н. п. Рыбный Уян. На борту находились десять человек, все они погибли. В числе вероятных причин катастрофы рассматриваются человеческий фактор и влияние природной среды.

Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2010-2015 годах. Хронология

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
14
Армейские международные игры. Досье
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
8
На защите границ: история Пограничной службы ФСБ России
Инфографика
Итоги работы Ольги Смородской на посту президента ФК "Локомотив"
Пересмотр кадров
Hyperloop: что надо знать о сверхскоростном транспорте будущего
Как защититься от гепатита
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК начал доследственную проверку по факту крушения Ми-8 МЧС в Подмосковье
2
США: беспилотник коалиции не находился над районом атаки на конвой в Сирии
3
Бюст Героя России Магомеда Нурбагандова установят в его селе
4
СМИ: более 100 человек погибли в результате столкновений в ДРК
5
В центре Москвы полиция пресекла акцию протеста таксистов
6
Путин: решение об освобождении самозанятых от налогов будет принято в ближайшее время
7
Вертолет Ми-8 МЧС разбился в Подмосковье
Темы дня
Реклама