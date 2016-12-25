Ансамбль имени Александрова. Досье

Дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова - крупнейший военный художественный коллектив России, основанный в 1928 году. В 1978 году ансамбль стал академическим. Организатором и первым музыкальным руководителем коллектива был профессор Московской консерватории имени П. И. Чайковского, народный артист СССР, композитор, генерал-майор Александр Васильевич Александров, возглавлявший ансамбль на протяжении 18 лет.

В годы Великой Отечественной войны ансамбль полным составом и бригадами выступил в действующей армии более полутора тысяч раз. Позднее коллектив также неоднократно выезжал с концертами в горячие точки, районы боевых действий - Афганистан, Югославию, Приднестровье, Таджикистан, Чеченскую Республику. Краснознаменцы проехали с концертами по всей России, побывали с гастролями более чем в 70 странах Европы, Азии, Африки и Америки, и везде их выступления пользовались успехом.

В штате ансамбля числятся 186 человек. Из них девять солистов, мужской хор (64 человека), оркестр (38 человек), смешанная танцевальная группа (35 человек). Все участники ансамбля имеют специальное музыкальное и хореографическое образование.

За всю историю коллектива 126 "александровцев" были удостоены почетных творческих званий (из них 47 человек трудятся в коллективе в настоящее время).

Заслуги ансамбля отмечены высокими российскими наградами, а также дипломом Международной выставки в Париже ("Гран При", 1937 год), наградами за рекордные тиражи грамзаписей ("Золотые Диски" французской фирмы "Шан Дю Монд", 1964 год, голландской "Н.О.С.",1974 год, и "Золотой дискобол",1961 год).