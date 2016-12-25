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Инциденты с пассажирскими самолетами Минобороны РФ с 2000 года. Хронология

Биографии и справки
25 декабря, 13:14 UTC+3
Авиакатастрофа в Сочи - первый случай с 2000 года, когда в результате инцидента с пассажирскими самолетами ведомства погибли люди
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Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета ТУ-154 Минобороны РФ

Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета ТУ-154 Минобороны РФ

© Артур Лебедев/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 декабря 2016 г. вскоре после вылета из Сочи упал в Черное море самолет Ту-154 Б-2 Минобороны РФ. На его борту находились 92 человека - музыканты ансамбля имени А.В. Александрова, представители СМИ и общественных организаций. Это первый случай с 2000 г., когда в результате инцидента с пассажирскими самолетами Минобороны РФ погибли люди. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию таких авиапроисшествий с 2000 г.

25 октября 2000 г. пассажирский самолет Ил-18Д (регистрационный номер - RA-74295) ВВС России, перевозивший военнослужащих с аэродрома Чкаловский (Московская обл.) в Батуми (Грузия), потерпел катастрофу в 20 км к северо- востоку от аэропорта назначения. В условиях низкой облачности самолет сильно отклонился от курса, врезался в гору Мтирала и полностью разрушился. В результате погибли 84 человека - 73 пассажира и 11 членов экипажа.

4 марта 2003 г. пассажирский самолет Ту-134 Минобороны РФ, совершавший рейс из Москвы в Моздок (Северная Осетия) потерпел аварию при посадке в аэропорту назначения. Посадка проходила в условиях метели, самолет коснулся в земли в 450 м от ВВП, при посадке получил серьезные повреждения. Никто из находившихся на борту не пострадал. По данным СМИ, этим рейсом летел в Моздок командующий внутренними войсками МВД России Вячеслав Тихомиров.

10 июля 2006 г. пассажирский самолет Ту-134А (бортовой номер - 05 "красный") авиаотряда Черноморского флота (ЧФ), выполнявший рейс с аэродрома Гвардейское (Крым) в Чкаловский (Московская обл.), потерпел аварию на взлете. Когда самолет разогнался до скорости в 290 км/ч, в двигатели попали птицы. Командир воздушного судна принял решение прекратить взлет, но самолет развернуло, после чего он задел тросовые растяжки антенного поля, разрушился и загорелся. Все находившиеся на борту 28 человек, включая командующего ЧФ Владимира Масорина, смогли самостоятельно покинуть воздушное судно. 13 человек получили травмы малой и средней тяжести.

19 декабря 2016 г. пассажирский самолет Ил-18В (бортовой номер RF-91821) ВКС России, выполнявший плановый полет из Канска (Красноярский край) в Тикси (Якутия), произвел жесткую посадку в 30 км от аэродрома назначения. На борту находились 38 человек - семь членов экипажа и 31 пассажир (из них четыре члена комиссии и 27 военных летчиков). Все они получили ранения и вертолетами поисково- спасательной службы были доставлены в медицинские учреждения. Потерпевший аварию самолет эксплуатировался с 1965 г.

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