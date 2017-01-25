Преодоление "психологических отметок" индексом Dow Jones. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 января 2017 г. впервые в истории промышленный индекс Dow Jones превысил "психологическую отметку" в 20 тыс. пунктов.

Как отметила телекомпания CNN, с момента избрания Дональда Трампа на пост президента США 8 ноября 2016 г. индекс вырос на 1,667 тыс. пунктов. Наблюдатели увязывают это с общим оптимизмом участников рынка по поводу программы восстановления промышленного сектора США, предложенной республиканцем.

История введения индекса

Dow Jones - старейший из показателей фондовой активности на американских биржах, в который входят индексы 30 крупнейших промышленных компаний (список определяет газета The Wall Street Journal). Он был предложен редактором газеты The Wall Street Journal Чарльзом Доу и биржевым статистиком Эдвардом Джонсом.

Впервые индекс с таким названием был введен 16 февраля 1885 г. По итогам торговой сессии он составил 62,76 пункта. По новой методике, включавшую 12 компаний, он рассчитывался 26 мая 1896 г., по итогам первого закрытия составил 40,94 пункта.

100 пунктов

Впервые о преодолении уровня в 100 пунктов (100,25) было объявлено 12 января 1906 г. Однако если использовать современную методику, учитывающую 30 компаний, и принятую в 1928 г., этот показатель был преодолен только 10 лет спустя - 22 сентября 1916 г., за год до вступления США в Первую мировую войну.

Великая депрессия

На волне индустриализации индекс рос до конца 1920-х гг., достигнув 381 пункта в сентябре 1929 г. Однако 24 октября 1929 г. произошел обвал (с уровня открытия в 326 пунктов котировки в течение сессии падали на 26%, до 272 пунктов), вскоре после которого в США началась Великая депрессия.

Своего абсолютного минимума (40,5 пункта) индекс достиг 8 июля 1932 г. Восстановление котировок на американских биржах было медленным. Показатель в 100 пунктов был достигнут 3 июля 1933 г., а на уровень, предшествовавший Великой депрессии, Dow Jones вернулся лишь в 1954 г. (показатель 382,74 пункта был достигнут 23 ноября).

1 тысяча пунктов

Рекорд в 1 тыс. пунктов индекс поставил 14 ноября 1972 г.

19 октября 1987 г. показатель упал на рекордные 508 пунктов (с 2 тыс. 246 до 1 тыс. 738 пунктов или на 22,61%). Это событие вошло в историю как "черный понедельник" и привело к сильному падению на всех мировых рынках.

Поводом для биржевого краха стали ракетные удары, нанесенные Ираном 15-16 октября по нефтяным танкерам в Персидском заливе, а также закрытие лондонской торговой площадки из-за циклона. Впрочем, долгосрочного влияния на мировую экономику это событие не оказало.

10 тысяч пунктов и выше

Впервые индекс преодолел отметку в 10 тыс. пунктов 29 марта 1999 г. Это произошло на волне "бума доткомов" (экономического "пузыря" переоцененных акций интернет-компаний). "Крах доткомов", а также последствия терактов 11 сентября 2001 г. привели к снижению индекса до 7 тыс. пунктов.

Рынок наверстал упущенное только в конце 2003 г., и индекс снова вернулся на уровень выше 10 тыс. пунктов. Перед мировым финансовым кризисом 2008 г. максимальный показатель был достигнут летом 2007 г. В частности, 19 июля был впервые преодолен уровень в 14 тыс. пунктов. В ходе кризиса индекс опускался до 6,4 тыс. пунктов (в марте 2009 г.).

"Психологическая отметка" в 15 тыс. пунктов была впервые преодолена после частичного восстановления мировой экономики в ходе торгов 7 мая 2013 г.

Предыдущий рубеж, 19 тыс. пунктов, был взят 22 ноября 2016 г.