Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иски России в рамках ВТО. Досье

Биографии и справки
30 января, 16:11 UTC+3
30 января Москва подала иск в ВТО для обжалования антидемпинговой меры ЕС в отношении российского холоднокатаного проката
Поделиться
Материал из 1 страницы
© REUTERS/Ruben Sprich

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 января Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для обжалования антидемпинговой меры ЕС в отношении российского холоднокатаного проката.

Это пятый иск, поданный Москвой в рамках механизма по разрешению споров, который действует в рамках организации.

Механизм разрешения споров

Разрешение торговых споров является одной из главных функций ВТО. В настоящее время этот процесс регулируется особой Договоренностью о правилах и процедурах урегулирования споров.

Смотрите также
Штаб-квартира ВТО
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС

Согласно документу, любая страна в ответ на ущемление своих интересов (например, демпинг) со стороны государства-торгового партнера или нарушение ранее достигнутых договоренностей может направить на него жалобу в ВТО.

Рассмотрение жалобы состоит из четырех последовательных этапов: консультаций, экспертного рассмотрения, вынесения вердикта и возможной апелляции. Спор может быть урегулирован на любом из этих этапов.

До 30 января 2017 г. Россия была участником четырех споров в качестве истца и четырех в качестве ответчика. Еще по трем искам в августе 2016 г. и январе 2017 г. было вынесено решение в пользу Евросоюза.

Российские иски

В рамках ВТО рассматриваются три российских иска, выдвинутых в отношении Евросоюза, и один - в отношении Украины. Ни по одному из них вердикта еще не вынесено.

23 декабря 2013 г. Россия подала в ВТО иск в связи с использованием в ЕС методики "энергетических корректировок" в антидемпинговых расследованиях против российских товаров. В настоящее время создана, но до сих пор окончательно не сформирована группа разрешения спора.

30 апреля 2014 г. РФ был подан иск в связи с европейским Третьим энергетическим пакетом, который обязывает компании разделять бизнес по добыче и транспортировке энергоносителей, что не устраивает компанию "Газпром". Группа разрешения спора сформирована 7 марта 2016 г.

7 мая 2015 г. Россия подала иск в связи со значительным повышением пошлины на ввоз нитрата аммония на территории Евросоюза и Украины из РФ. В настоящее время создана, но еще окончательно не сформирована группа разрешения спора.

Также 7 мая 2015 г. российская сторона подала иск в связи с отменой Еврокомиссией пошлин на импорт украинских сварных труб и введением пошлин для производителей из РФ, Китая и Белоруссии. В настоящее время создана, но еще окончательно не сформирована группа разрешения спора.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Ту-95МС
3
Дальняя авиация ВКС РФ. Досье
11
Военно-морская мощь российского Каспия
14
Армейские международные игры. Досье
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla Motors
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подмосковный врач-анестезиолог подозревается в насилии над пациенткой в реанимации
2
Украинские биатлонисты покинули пьедестал во время гимна России из-за ошибки оргкомитета
3
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
4
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
5
Социальные выплаты повышаются с 1 февраля на 5,4%
6
Ученые: второй закон термодинамики может нарушаться в квантовом мире
7
С 1 февраля будут проиндексированы некоторые соцгарантии
Темы дня
Реклама