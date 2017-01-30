Иски России в рамках ВТО. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 января Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для обжалования антидемпинговой меры ЕС в отношении российского холоднокатаного проката.

Это пятый иск, поданный Москвой в рамках механизма по разрешению споров, который действует в рамках организации.

Механизм разрешения споров

Разрешение торговых споров является одной из главных функций ВТО. В настоящее время этот процесс регулируется особой Договоренностью о правилах и процедурах урегулирования споров.

Согласно документу, любая страна в ответ на ущемление своих интересов (например, демпинг) со стороны государства-торгового партнера или нарушение ранее достигнутых договоренностей может направить на него жалобу в ВТО.

Рассмотрение жалобы состоит из четырех последовательных этапов: консультаций, экспертного рассмотрения, вынесения вердикта и возможной апелляции. Спор может быть урегулирован на любом из этих этапов.

До 30 января 2017 г. Россия была участником четырех споров в качестве истца и четырех в качестве ответчика. Еще по трем искам в августе 2016 г. и январе 2017 г. было вынесено решение в пользу Евросоюза.

Российские иски

В рамках ВТО рассматриваются три российских иска, выдвинутых в отношении Евросоюза, и один - в отношении Украины. Ни по одному из них вердикта еще не вынесено.

23 декабря 2013 г. Россия подала в ВТО иск в связи с использованием в ЕС методики "энергетических корректировок" в антидемпинговых расследованиях против российских товаров. В настоящее время создана, но до сих пор окончательно не сформирована группа разрешения спора.

30 апреля 2014 г. РФ был подан иск в связи с европейским Третьим энергетическим пакетом, который обязывает компании разделять бизнес по добыче и транспортировке энергоносителей, что не устраивает компанию "Газпром". Группа разрешения спора сформирована 7 марта 2016 г.

7 мая 2015 г. Россия подала иск в связи со значительным повышением пошлины на ввоз нитрата аммония на территории Евросоюза и Украины из РФ. В настоящее время создана, но еще окончательно не сформирована группа разрешения спора.

Также 7 мая 2015 г. российская сторона подала иск в связи с отменой Еврокомиссией пошлин на импорт украинских сварных труб и введением пошлин для производителей из РФ, Китая и Белоруссии. В настоящее время создана, но еще окончательно не сформирована группа разрешения спора.