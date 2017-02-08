Случаи захвата российских моряков в заложники с 2012 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ /Валерий Корнеев/. 8 февраля 2017 г. посольство России в Нигерии сообщило, что в нигерийских территориальных водах произошло пиратское нападение на универсальное грузовое судно BBC Caribbean, с его борта были похищены восемь моряков - семь россиян и один гражданин Украины.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию захватов в заложники российских моряков торгового флота. За последние пять лет, с начала 2012 г., сообщалось минимум о восьми таких инцидентах (без учета происшествия 8 февраля 2017 г.). В хронологию не включены случаи арестов судов официальными властями (например, задержание в Ливии экипажа российского судна "Михаил Чеботарев" в 2016 г.).

15 октября 2012 г. в территориальных водах Нигерии в районе города Брасс пираты напали на буксир судно Bourbon Liberty-249 франко-российской компании Bourbon Baltic, поставляющей оборудование для нефтяной промышленности. В ходе нападения были похищены шесть российских моряков и один гражданин Эстонии. 1 ноября 2012 г. все моряки были освобождены. Про выкуп пиратам не сообщалось.

7 февраля 2013 г. в территориальных водах Республики Камерун (между камерунским портом Дуала и Малабо в Экваториальной Гвинее) было совершено нападение на судно Ester C, следовавшее под британским флагом. В заложники попали три человека - граждане РФ Валерий Виноградов (капитан судна), Андрей Кренев (старший механик), а также гражданин Румынии. Проведя в плену 31 день, они были освобождены, о чем компания-судовладелец Carisbrooke Shipping сообщила 11 марта 2013 г.

17 февраля 2013 г. в водах Гвинейского залива нигерийские пираты захватили в плен шесть членов экипажа буксира Armada Tuah 101 под флагом Малайзии. В числе похищенных был гражданин России - старший помощник капитана Андрей Новиков, вместе с ним в заложниках у пиратов оказались три украинских и два индийских моряка. За освобождение моряков похитители требовали выкуп в €1 млн. 26 февраля 2013 г. все заложники были освобождены, выкуп не выплачивался.

23 апреля 2013 г. в Гвинейском заливе пираты захватили немецкий контейнеровоз Hansa Marburg, в числе экипажа которого были гражданин России и два гражданина Украины. 23 мая 2013 г. экипаж судна освободили. Про выкуп пиратам не сообщалось.

25 апреля 2013 г. в Гвинейском заливе в берегов Нигерии пираты атаковали контейнеровоз City of Xiamen, принадлежащий немецкой компании Sunship Schiffrahrtskontor. В заложниках оказались пять членов экипажа, в том числе один гражданин РФ - Сергей Дьячкин. 11 мая 2013 г. все моряки были освобождены. Про выкуп пиратам не сообщалось.

30 января 2016 г. в Гвинейском заливе члены вооруженной нигерийской группировки захватили следовавший под либерийским флагом танкер Leon Dias компании Leon Shipping . Судно перевозило дизельное топливо, на борту находился 21 член экипажа, в том числе два гражданина РФ - жители Ростовской и Вологодской областей. Нападавшие захватили в заложники пять членов экипажа танкера, в том числе старшего инженера - россиянина. Впоследствии судовладелец передал нападавшим выкуп, заложники были освобождены.

23 февраля 2016 г. в Гвинейском заливе (в территориальных водах Нигерии) пираты захватили французское судно Bourbon Liberty-251. Экипаж, в составе которого были двое россиян, успел передать сигнал бедствия. Нигерийские военные моряки провели операцию, в ходе которой судно и большая часть экипажа (включая россиянина Бакланова) были освобождены, но нападавшие бежали, и им удалось забрать с собой двух заложников, в том числе гражданина РФ Ивана Рудного. 24 марта 2016 г. Рудный был освобожден.

27 ноября 2016 г. рефрижераторное судно Saronic Breeze греческой компании Laskaridis Shipping, следовавшее под флагом Панамы из Ганы в Бенин, было захвачено пиратами в Гвинейском заливе, в 133 км от побережья Бенина. По данным судовладельца, Saronic Breeze было вскоре оставлено пиратами, которые вместе с тремя захваченными россиянами из состава судовой команды направились в Нигерию. По сообщению посольства России в Нигерии, вечером 20 декабря 2016 г. российские моряки были освобождены. Выплачивался ли похитителям выкуп, не уточнялось.