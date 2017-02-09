Российско-словенские отношения. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 февраля 2017 г. состоится официальный визит в Россию президента Словении Борута Пахора. В качестве главы государства он приезжает в РФ впервые, ранее Пахор посещал нашу страну будучи главой правительства.

Ожидается, что основными темами переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным станут вопросы развития политических и экономических отношений между Любляной и Москвой.

Товарооборот

Торгово-экономические отношения России и Словении строятся на основе Декларации о партнерстве для модернизации и межправительственного Меморандума о важных проектах для расширения двустороннего экономического сотрудничества, подписанных в ноябре 2010 г. в Москве президентами Словении и России Данило Тюрком и Дмитрием Медведевым.

По данным Минэкономразвития РФ, двусторонний товарооборот в январе-ноябре 2016 г. немного уменьшился (на 1,6%) по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составил $879 млн (в январе-ноябре 2015 г. - $893,6 млн). Из них российский экспорт - $165 млн, импорт - $714 млн (экспорт вырос на 59,2%, а импорт сократился на 9,6%). В результате Россия переместилась с 11-го на 13-е место в списке торговых партнеров Словении.

Самое серьезное сокращение объема двусторонней торговли произошло в 2015 г., когда он снизился по сравнению с 2014 г. на 42,4% - до $981,5 млн (в 2014 г. составлял $1,7 млрд). Уменьшение объема торговли стало следствием падения курса рубля в связи со снижением цен на нефть, а также более низкого потребительского спроса. На спад товарооборота также повлияли санкции ЕС в отношении России и ответное российское эмбарго. Основные убытки понесло сельское хозяйство Словении из-за ограничений, введенных РФ на импорт из страны молочной и мясной продукции (около €10 млн).

Структура товарооборота между странами в течение многих лет остается почти неизменной. Россия импортирует из Словении фармацевтические продукты, системы проводной телефонии, электроаппаратуру и оборудование, механические установки и лакокрасочные средства. На эти группы приходится 60-70% от импорта. Основные статьи российского экспорта (70%) - газ, алюминий и никель и изделия из них, черные металлы, продукция химической промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

Энергетика

Поставки российского газа в Словению начались в 1978 г. (тогда Словения входила в состав Югославии). В 1993 г. на основе межправительственного соглашения о торговом и экономическом сотрудничестве "Газпром экспорт" и компания Geoplin Ljubljana заключили контракт на поставку газа (до 830 млн куб. м в год). В 1993-2006 гг. Россия ежегодно поставляла по 830 млн кубометров топлива. Начиная с 2007 г. поставки газа в Словению осуществляются по новому контракту, действующему до конца 2017 г. (ежегодный объем - до 675 млн куб. м).

До 2014 г. российские поставки были на уровне 500 млн кубометров, в 2014 г. - 430 млн, в 2015 г. - 480 млн, что покрывает примерно 50% потребностей Словении в этом топливе. В январе-сентябре 2016 г. Словения купила у России 353 млн куб. м газа. Сокращение объема объясняется снижением потребностей страны в этом виде топлива, в частности из-за того, что поставки осуществляют также Австрия и Италия (в 2013 г. 35% и 6% соответственно от общего импорта газа).

В августе 2016 г. "Газпром" и Geoplin Ljubljana подписали соглашение "об адаптации ценовых условий действующего контракта". Еще в январе 2016 г. руководство "Газпрома" объявило, что цена поставок газа в Европу в первом квартале 2016 г. составит в среднем $180 за тысячу кубометров, тогда как за тот же период 2015 г. она была на уровне $284. По оценкам аналитиков, снижение цены связано с падением цен на нефть. При этом известно, что в 2012 г. Словения покупала газ у РФ по цене $486.

Поставки газа осуществляются по газопроводу Уренгой - Ужгород через территорию Украины (далее газ распределяется в Словакию и Австрию, которая через хаб в австрийском Баумгартене направляет его в Словению).

Инвестиции

В России работают более 200 словенских компаний. Крупнейшие среди них - фармацевтическая Krka, химическая Helios, компания по производству бытовой электротехники Gorenje, многопрофильная Riko, строительная Energoplan.

Действуют также совместные предприятия. В 1992 г. началось сотрудничество лакокрасочного завода "Одилак" (г. Одинцово) с фирмой Helios, в 2006 г. "Одилак" вошел в состав концерна Helios. Совместно с Helios было создано АО "Одихел", которое занимается выпуском и реализацией авторемонтных эмалей и других лакокрасочных и вспомогательных материалов.

С 2003 г. в г. Истра работает фармацевтический завод "Крка-Рус", в 2013 г. закончено строительство второй очереди предприятия стоимостью €135 млн (крупнейшая инвестиция группы Krka за рубежом). В 2009 г. в г. Камешково Владимирской области был построен завод по производству напольных ПВХ-покрытий Juteks. Кроме того, на территории РФ действуют СП "ИскраУралТЕЛ" (цифровые телефонные станции), "Тримо-ВСК" (строительные панели) и др. На российском рынке присутствуют также словенские туристические компании, среди которых Renee Tours и Kompas.

В Словении российские инвесторы работают в основном в металлургической промышленности, банковской и туристической сфере (около 550 предприятий). Так, россиянам принадлежат 55% акций Slovensko industrijo jekla, дочернее предприятие в Словении имеет Сбербанк. Российским владельцам принадлежат курорты "Римские термы", "Термы Марибор" и три гостиницы в г. Рогашка-Слатина.

Согласно экспертным оценкам, к середине 2016 г. в экономике России было накоплено около €400 млн прямых инвестиций из Словении. В основном они направлены на социально значимые объекты (школы, больницы), а также в химическую промышленность и строительство. Объем накопленных российских прямых инвестиций в экономику Словении составлял €500 млн.

Перспективные направления

По оценкам специалистов, перспективными направлениями сотрудничества двух стран являются расширение сети газопроводов на территории Словении, модернизация и строительство генерирующих и сетевых объектов в Словении при участии российских компаний, а также поставки телекоммуникационного оборудования словенского производства для потребностей "Газпрома" и др.

Холдинг "РЖД" выражал заинтересованность в совместной реализации проекта строительства второго пути на железнодорожной ветке Копер - Дивача, а промышленный холдинг "Ротек" - в проекте по модернизации ТЭС "Топларна" в Любляне.