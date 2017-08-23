Визиты премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Россию. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 августа 2017 года в Сочи начались переговоры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом РФ Владимиром Путиным.

За время своего премьерства - в 1996-1999 годах и с 2009 года по настоящее время - Нетаньяху неоднократно приезжал в Россию: дважды в течение первого срока (в 1997 и 1999 годах) и 10 раз во время второго (включая нынешний визит).

После повторного назначения на пост главы правительства Нетаньяху приезжал в Москву 7 сентября 2009 года. Это был краткий визит, который прошел в закрытом режиме. Как заявил позднее президент РФ Дмитрий Медведев, в ходе встречи обсуждались "самые разные вопросы". По данным израильских СМИ, темой переговоров были поставки российских вооружений Сирии и Ирану.

15-16 февраля 2010 года Нетаньяху встречался в Москве с президентом РФ Дмитрием Медведевым и главой правительства Владимиром Путиным. По итогам визита было объявлено о планах расширения сотрудничества двух стран в сфере нанотехнологий, медицины и охраны окружающей среды. Кроме того, в связи с 65-летием Победы над нацисткой Германией было принято совместное заявление и объявлено о намерении установить памятник советским воинам в Израиле (открыт 25 июня 2012 года в городе Нетания).

23-24 марта 2011 года прошли переговоры Нетаньяху с Медведевым и Путиным в президентской резиденции в Горках (Московская область). Накануне визита, 21 марта, в Иерусалиме состоялась символическая передача ключей от Сергиевского подворья послу РФ Петру Стегнию (решение о передаче подворья было принято в декабре 2008 года). На переговорах стороны обсудили ядерную программу Ирана и ситуацию на Ближнем Востоке, особое внимание было уделено борьбе с терроризмом.

14 мая 2013 года в президентской резиденции "Бочаров ручей" в Сочи Нетаньяху встретился с Путиным, сменившим Медведева на посту президента. Основной темой переговоров стала ситуация в Сирии. Израильский премьер выразил обеспокоенность поставками российских вооружений режиму Башара Асада.

20-21 ноября 2013 года израильский премьер-министр в ходе очередного визита обсудил с Путиным ход международных переговоров по иранской ядерной программе (велись с 2006 года Тегераном и "шестеркой" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия).

21 сентября 2015 года в Москве прошли консультации Нетаньяху и Путина, в том числе по вопросам борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). Тогда же впервые состоялась встреча начальников генштабов ВС двух стран - Гади Айзенкота и Валерия Герасимова. Была достигнута договоренность о создании механизма для предупреждения случайной конфронтации между российскими и израильскими силами в Сирии (Воздушно-космические силы РФ приступили к нанесению авиаударов по позициям экстремистов 30 сентября 2015 года).

21 апреля 2016 года Нетаньяху вновь прибыл в Москву для переговоров с Путиным. По итогам встречи стороны согласовали дальнейшую координацию действий ВС в Сирии, а также достигли предварительной договоренности по вопросу о выплате пенсий для израильтян, которые уехали из России до 1992 года и которые не имеют российского гражданства.

6-7 июня 2016 года визит Нетаньяху в Москву был приурочен к 25-летию восстановления дипломатических отношений России и Израиля. По итогам встречи с Путиным был подписан ряд соглашений по таможенному урегулированию, сотрудничеству в энергетике и по соцобеспечению, в том числе по выплате пенсий выходцам из России, получившим гражданство Израиля.

9 марта 2017 года Нетаньяху приезжал в Москву на переговоры с Путиным. Обсуждалась текущая ситуация на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, в контексте совместных усилий по противодействию международному терроризму. Нетаньяху выразил озабоченность в связи с присутствием у северной границы Израиля и в Средиземном море сил Ирана.