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Аварии кораблей и судов ВМФ РФ и СССР в результате столкновений. Досье

Биографии и справки
27 апреля, 18:32 UTC+3

27 апреля 2017 г. в Черном море в результате столкновения с торговым судном затонуло исследовательское судное Черноморского флота РФ "Лиман"

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Материал из 1 страницы
Исследовательское судное Черноморского флота РФ "Лиман"

Исследовательское судное Черноморского флота РФ "Лиман"

© EPA PHOTO/STR

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 апреля 2017 г. в Черном море в результате столкновения с торговым судном затонуло исследовательское судное Черноморского флота РФ "Лиман".

Этот случай является беспрецедентным в истории советского и российского ВМФ после Второй мировой войны.

После 1945 г. жертвами подобных навигационных происшествий становились в основном подводные лодки. Известно как минимум о четырех таких катастрофах:

  • субмарина М-200 в 1956 г. в Таллинском заливе столкнулась с эсминцем "Статный" и затонула, погибли 28 моряков;
  • С-342 в 1958 г. при выходе из Екатерининской гавани города Полярный столкнулась с танкером "Алазань", погибли 7 человек, субмарина впоследствии была восстановлена;
  • атомный ракетоносец К-56 в 1973 г. в заливе Петра Великого врезался в научно-исследовательское судно "Академик Берг", погибли 27 моряков, подлодка отремонтирована;
  • субмарина С-178 в проливе Босфор Восточный близ побережья Приморского края столкнулась с судном "Рефрижератор-13" и затонула, погибли 32 подводника.

Случаев столкновений крупных надводных кораблей, повлекших за собой их гибель, человеческие жертвы или серьезные повреждения, в ВМФ СССР и России было крайне мало. К ним можно отнести следующие:

13 марта 1977 г. на входе в польский порт Свиноуйсьце малый противолодочный корабль МПК-97 Балтийского флота столкнулся со шведским танкером Runo. Авария произошла в условиях сильного тумана из-за неправильных действий командира МПК-97. У противолодочного корабля был разбит форштевень, у танкера разорвана обшивка корпуса в носовой части.

27 ноября 1978 г. близ острова Торос в Баренцевом море малый противолодочный корабль МПК-40 столкнулся с пограничным кораблем "Сапфир". Оба корабля получили серьезные повреждения и прошли длительный ремонт.

11 августа 1982 г. в ходе ночных учений в бухте Десантная (Владивосток) столкнулись десантные корабли БДК-181 и СДК-172. Оба получили повреждения средней тяжести.

24 сентября 1985 г. учебный корабль Балтфлота "Хасан", проходя пролив Босфор, в тумане столкнулся с турецким ракетным катером Meltem. Турецкий корабль затонул, количество жертв неизвестно.

14 мая 1986 г. в районе пролива Босфор в условиях тумана теплоход "Капитан Сорока" Черноморского морского пароходства, следовавший в Одессу, врезался в корабль снабжения "Березина" Черноморского флота, шедший из Севастополя с грузом топлива, продовольствия и боеприпасов. На "Березине" был разворочен борт, возник пожар. Однако пробоину удалось заделать, огонь - потушить, и транспорт смог своим ходом вернуться в Севастополь. Погибших и пострадавших не было.

23 августа 1986 г. в районе полуострова Рыбачий (Мурманская обл.) подводная лодка Б-103 Северного флота ударила форштевнем торпедолов "ТЛ-995", после чего он перевернулся килем вверх и затонул. Погибли семь человек.

8 сентября 1988 г. в Японском море малый противолодочный корабль МПК-40 столкнулся с пограничным сторожевиком ПСКР-803. Причиной стали ошибочные действия командиров при опасном сближении. Корабли получили значительные повреждения и надолго вышли из строя.

8 декабря 1988 г. в Рижском заливе средний морозильный рыболовный траулер "КИ-8067" колхоза "За Родину", следовавший из Балтийска на промысел, незначительно углубился в район проведения военных учений, где столкнулся со сторожевым кораблем СКР-86 Балтийского флота. На сторожевике был деформирован форштевень, траулер получил пробоину на 0,7 м ниже ватерлинии и затонул при буксировке. Жертв не было.

Во всех вышеописанных случаях причиной катастроф были ошибки экипажей, нарушавших установленные правила кораблевождения.

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