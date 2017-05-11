Арктический совет. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 мая в Фэрбанксе (Аляска, США) состоится 10-я сессия Арктического совета, межправительственной организации арктических государств. В настоящее время Совет - основная дискуссионная платформа для международного взаимодействия в регионе. В повестке дня сессии подведение итогов двухлетнего председательства США и передача руководства Финляндии. Также ожидается подписание соглашения, касающегося научного сотрудничества в Арктике.

Создание

История организации началась в 1989 г., когда представители восьми арктических стран (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция) по инициативе финского правительства встретились в г. Рованиеми (Финляндия) для обсуждения вопросов защиты окружающей среды в Арктике.

По мере развития сотрудничества между этими государствами возникла необходимость создания собственной организации. Официально Арктический совет (АС; Arctic Сouncil) был учрежден на основе декларации, подписанной в Оттаве (Канада) 19 сентября 1996 г.

Членство

В АС, помимо восьми арктических стран-членов, обладающих правом принятия решений, входят так называемые постоянные участники. Это организации коренных народов Севера: Арктический совет атабасков, Международная ассоциация алеутов, Международный совет гвичинов, Циркумполярный совет инуитов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и Совет саамов. Они участвуют в подготовке всех документов и решений совета.

Кроме того, Арктический совет предоставляет статус наблюдателя неарктическим государствам, межправительственным и межпарламентским организациям, а также неправительственным организациям. Наблюдатели участвуют в деятельности совета на уровне рабочих групп и могут вносить научный и финансовый вклад во все проекты организации. Сейчас статус наблюдателя имеют 12 государств (Великобритания, Германия, Индия, Испания, Италия, Китай, Республика Корея, Нидерланды, Польша, Сингапур, Франция и Япония), девять межправительственных организаций (Программа ООН по окружающей среде, Совет министров Северных стран, Международный союз охраны природы, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного полумесяца, Северная экологическая финансовая корпорация, Североатлантическая комиссия по вопросам морских млекопитающих, Постоянный комитет парламентариев Арктического региона, Европейская экономическая комиссия ООН и Программа развития ООН) и 11 неправительственных организаций (среди них Консультативный комитет по защите морей, Ассоциация оленеводов мира, Международный арктический научный комитет). Статус наблюдателя стремятся получить Евросоюз и еще 16 организаций и стран.

Руководство и структуры в рамках АС

Основным мероприятием в рамках АС является заседание (сессия) на министерском уровне (страны-участницы чаще всего представлены главами МИД), которое проводится раз в два года. На встрече принимаются решения, касающиеся деятельности организации, подписываются документы, происходит передача председательства от страны к стране. Так, в 2013-2015 гг. председательствовала Канада, в 2015-2017 гг. - США, в 2017-2019 гг. полномочия председателя будет осуществлять Финляндия. Россия возглавляла организацию в 2004-2006 гг.

Текущими вопросами и подготовкой сессий занимается Комитет старших должностных лиц (представители государств- членов в АС, обычно это сотрудники МИД), который проводит заседания раз в полгода.

Постоянный секретариат находится в Тромсё (Норвегия; до 2013 г. он располагался в стране, осуществляющей председательство).

В 2014 г. при Арктическом совете была создана новая структура - независимый Арктический экономический совет (АЭС), призванный расширить экономическое взаимодействие в регионе и повысить его инвестиционную привлекательность. Россию в АЭС представляют "Совкомфлот", "Роснефть" и Торгово-промышленная палата РФ. С 2015 г. его секретариат расположен в Тромсё (Норвегия).

В октябре 2015 г. в рамках АС был учрежден Арктический форум береговых охран. Задача этой структуры - обеспечение морской безопасности в Арктике, в частности в сфере экологии.

Деятельность

Арктический совет ведет деятельность в рамках шести постоянных рабочих групп по следующим направлениям:

устранение загрязнения в Арктике;

мониторинг арктической среды;

сохранение арктической флоры и фауны;

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;

защита арктической морской среды;

устойчивое развитие.

Арктический совет также уделяет внимание программам по экономической, культурной и социальной поддержке народов Арктического региона. Вопросы военной безопасности в компетенцию АС не входят.

В настоящее время под эгидой Арктического совета реализуются проекты в таких областях, как экология, экономика, культура, здравоохранение, предотвращение чрезвычайных ситуаций, защита интересов коренных народов Севера. Финансируют их сами арктические государства, национальные и международные банки, а также частные фонды.

Финансирование

В 2014 г. начал действовать "Инструмент поддержки проектов Арктического совета" (ИПП). ИПП финансирует разработки по сокращению загрязнения окружающей среды, одобренные АС. Средства предоставляются членами и наблюдателями АС и другими заинтересованными сторонами. Распорядителем средств является Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО).

В настоящее время ИПП располагает €15,9 млн, предоставленных Исландией, Норвегией, Россией (€10 млн; самый крупный взнос среди всех участников), США, Финляндией, Швецией, НЕФКО, а также саамскими парламентами (выборные органы саамов в странах их проживания). Финансы могут предоставлять и другие государства и организации.

Планируется, что до 2019 г. 40% средств ИПП будет использовано на проекты, связанные с опасными отходами и стойкими органическими загрязнителями, а также по предотвращению загрязнения окружающей среды; около 25% на мероприятия по устранению загрязнения ртутью; около 20% на проекты по чистому производству и повышению энергоэффективности.

В 2014-2016 гг. в рамках ИПП была оказана поддержка примерно 30 проектам. Один из последних нацелен на противодействие уменьшению популяций мигрирующих птиц, гнездящихся на Крайнем Севере (одобрен в октябре 2016 г.). На территории России с помощью ИПП осуществляются такие проекты, как "Валдай" и "Тундра"(в Карелии и Мурманской области), направленные на сокращение выбросов сажи, поступающих в атмосферу вследствие работы электростанций, а также по производству чистой энергии для саамских оленеводов в Ловозере (Мурманская область).

Документы

В рамках Арктического совета было подписано два юридически обязывающих документа: разработанное при участии России соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике (7-я министерская встреча, Нуук, Гренландия, Дания, май 2011 г.) и соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение нефтью моря в Арктике (8-я министерская встреча, Кируна, Швеция, май 2013 г.).

В апреле 2015 г. на министерской встрече в Икалуите (Канада) был принят рамочный план сотрудничества по предотвращению загрязнения нефтью в результате добычи углеводородов и интенсификации судоходства в Арктике и рамочный документ по сокращению выбросов сажи и метана. Последний предлагает арктическим государствам предоставлять организации количественные оценки таких выбросов и информацию о мерах по их сокращению.

В октябре 2016 г. на заседании старших должностных лиц в Портленде (США) была одобрена новая стратегия АС по информационно-просветительской деятельности. Ее цель - продвижение знаний в области изменения климата и оказание помощи арктическим общинам в подготовке к этим изменениям.

Сайт Арктического совета - http://www.arctic-council.org/index.php/ru/.