Статья об оскорблении чувств верующих в России и случаи вынесения приговоров. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 мая 2017 г. Верх-Исетский суд Екатеринбурга признал виновным и приговорил к трем годам и шести месяцам заключения условно блогера Руслана Соколовского, снявшего ролик о "ловле покемонов" в екатеринбургском Храме-на-Крови. Соколовский обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса (УК) РФ: часть 1 статьи 282 ("Возбуждение ненависти по религиозному и национальному признакам"), часть 1 статьи 148 ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих") и статья 138.1 ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации").

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о том, как в России появилась и применялась статья об оскорблении религиозных чувств верующих.

История статьи

В июне 1993 г. в Кодекс РСФСР об административных правонарушениях была введена статья 193 "Нарушение законодательства о религиозных культах", предусматривавшая штраф до 50 руб. за воспрепятствование "совершению религиозных обрядов, не нарушающих действующее законодательство". В августе того же года после внесения в нее ряда изменений она была переименована в "Нарушение законодательства о свободе совести и вероисповедания".

Впервые формулировка "оскорбление религиозных чувств" появилась в 2002 г., когда вступил в действие Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). В нем содержалась статья 5.26 "Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях". Часть 2 данной статьи предусматривала, что "оскорбление религиозных чувств граждан либо осквернение почитаемых ими предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда".

29 июня 2013 г. президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан". Этот закон был внесен в Государственную думу межфракционной группой 26 сентября 2012 г., принят Госдумой 11 июня 2013 г., одобрен Советом Федерации 26 июня 2013 г. Согласно поправкам в УК, лица, допустившие "публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих", стали наказываться различными мерами: от штрафа и принудительных работ до лишения свободы на срок до одного года. Часть вторая данной статьи предполагает наказание в виде тюремного срока до трех лет за совершение тех же деяний в местах, специально предназначенных для богослужений.

Поправки в статью 148 были внесены после скандальной акции группы Pussy Riot в московском Храме Христа Спасителя 21 февраля 2012 г. В августе того же года участницам так называемого панк-молебна Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич был вынесен приговор по статье "хулиганство" - два года колонии общего режима. Самуцевич приговор был заменен на условный. В декабре 2013 г. Толоконникова и Алехина были амнистированы.

Случаи приговоров за оскорбление чувств верующих

Включая приговор Руслану Соколовскому, в СМИ публиковались сведения о шести приговорах по частям 1 и 2 статьи 148 УК РФ.

Первый приговор по части 1 статьи 148 УК РФ был вынесен в сентябре 2014 г. мировым судьей судебного участка №2 Первомайского района Ижевска. Местный житель (его имя не называлось), разместил в социальной сети "ВКонтакте" "информацию, направленную на оскорбление религиозных чувств верующих (мусульман)". Мировой судья назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.

24 февраля 2016 г. в Оренбурге суд вынес приговор в отношении Сергея Лазарова. В 2013 г. он разместил на своем сайте статью, в которой содержались резкие выпады в отношении православного христианства. В апреле 2016 г. Лазаров был признан виновным по части 1 статьи 148 УК РФ. Его приговорили к денежному штрафу в размере 35 тыс. руб. с освобождением от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

28 июля 2016 г. Элистинский городской суд вынес приговор дагестанскому спортсмену-борцу Саиду Османову. Причиной судебного разбирательства послужил инцидент: атлет зашел в буддийский храм, справил там малую нужду и нанес удар ногой в нос статуе Будды. В отношении Османова сначала было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 148 УК РФ, впоследствии к ней было добавлено обвинение по части 1 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти по религиозному и национальному признакам"). Он был приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

12 апреля 2016 г. Кировский районный суд Екатеринбурга принял решение о направлении на принудительное лечение Антона Симакова (по его собственным словам, он являлся "магистром магии вуду"), в отношении которого ранее было заведено уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ. Причиной судебного разбирательства послужил "обряд по магическому воздействию на власти Украины", совершенный Симаковым в присутствии журналистов.

31 мая 2016 г. мировой судья судебного участка №10 Вятскополянского судебного района Кировской области признал местных жителей Константина Казанцева и Рустема Шайдуллина виновными в том, что осенью предыдущего года они водрузили самодельное чучело c оскорбительной надписью на поклонный крест в деревне Старая Малиновка (Вятскополянский район). Приговор вынесли по части 1 статьи 148 УК РФ: каждому из обвиняемых были назначены 230 часов обязательных работ.