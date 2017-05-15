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Новый премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Досье

Биографии и справки
15 мая, 19:04 UTC+3

15 мая 2017 г. президент Франции Эмманюэль Макрон назначил на пост премьер-министра Эдуара Филиппа

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Эдуар Филипп

Эдуар Филипп

© EPA/JULIEN DE ROSA

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 мая 2017 г. президент Франции Эмманюэль Макрон назначил на пост премьер-министра Эдуара Филиппа. Новому правительству предстоит работать чуть более месяца - до выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента), которые пройдут 11 и 18 июня.

По их итогам кабинет Филиппа уйдет в отставку.

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Новым премьером Франции стал правоцентрист Эдуар Филипп

Эдуар Филипп (Edouard Philippe) родился 28 ноября 1970 г. в Руане (Нормандия, департамент Приморская Сена). Его родители были преподавателями французского языка.

В 1992 г. окончил Институт политических исследований ("Сьянс По"), в 1997 г. - Национальную школу администрации - самые престижные вузы, выпускниками которых были президенты Франции Валери Жискар д’Эстен, Жак Ширак, Франсуа Миттеран, Франсуа Олланд, Эмманюэль Макрон.

Во время учебы в "Сьянс По" Филипп был членом Движения молодых социалистов, входил в клубе "рокардианцев", сторонников премьер-министра Мишеля Рокара (в 1988-1991 гг.). В 1990 г. вступил в Социалистическую партию Франции.

В 1997 г. поступил на работу в Государственный совет Франции (высшая судебная инстанция по административным делам), где занимался госзакупками.

В 2001 г. Филипп присоединился к правоцентристам ("Объединение в поддержку республики") на муниципальных выборах в Гавре. После избрания Антуана Рюфенака (Antoine Rufenacht) мэром Гавра он занял пост вице-мэра. На этом посту в 2001-2008 гг. Филипп курировал правовые вопросы, в 2008-2009 гг. - экономику и работу порта, вопросы занятости, профподготовки и образования, а в 2009-2010 гг. - вопросы градостроительства, городской инфраструктуры и развития порта. В 2001-2008 гг. - член Городского совета Гавра.

В 2002 г. по приглашению мэра Бордо Алена Жюппе (в 1993-1995 гг. и 2011-2012 гг. - министр иностранных дел; в 1995-1997 гг. - премьер-министр Франции) принимал участие в создании правой партии "Союз за народное движение" (СНД; в 2015 г. переименована в "Республиканцы"). После избрания Жюппе председателем СНД в 2002 г. Филипп получил предложение войти в аппарат этой партии. В 2002 г. он баллотировался в Национальное собрание от СНД по 8-му избирательному округу департамента Приморская Сена, но проиграл во втором туре (42,54%) кандидату от компартии Полю Даньелю (57,46).

В 2004-2007 гг. был адвокатом в франко-американской юридической фирме Debevoise & Plimpton LLP. Специализировался в области публичного права.

В 2004-2008 гг. являлся членом регионального собрания в Верхней Нормандии (регион на севере Франции), в 2008-2012 гг. - членом Генерального совета департамента Приморская Сена.

В 2007-2010 гг. был директором по связям с общественностью крупнейшей во Франции ядерно-энергетической компании Areva.

В 2007 г. стал заместителем депутата Национального собрания Франции Жана-Ива Бессела (по 7-му избирательному округу департамента Приморская Сена). После смерти Бессела в марте 2012 г. формально занял его место. В июне 2012 г. был избран депутатом Нацсобрания.

В 2010 г., после отставки Рюфенака, победил на выборах мэра Гавра. В 2014 г. был переизбран в первом туре, получив 52,04% голосов. С 2010 г. возглавляет городскую агломерацию Гавра (объединяет город и его пригороды).

В 2016 г. участвовал в кампании Жюппе при подготовке к праймериз "Республиканцев" перед президентскими выборами 2017 г. Во втором туре Жюппе проиграл (33%) Франсуа Фийону (67%). Филипп отказался поддержать Фийона, который во время президентской кампании оказался в центре громкого скандала.

Женат, имеет трех детей - Анатоля, Леонарда и Сару. 

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