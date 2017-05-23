Стадион "Манчестер-арена". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 мая на стадионе "Манчестер-арена" (Манчестер, север Англии, Великобритания) произошел теракт, в результате которого погибли 22 человека.

"Манчестер-арена" - многофункциональный крытый стадион. Является крупнейшей крытой ареной Европы. В зависимости от характера проводимого мероприятия вместимость составляет от 17 тыс. до 21 тыс. зрителей.

Строительство объекта началось в марте 1993 г. Разработку архитектурного и инженерного проектов вели компании Austin Smith Lord, DLA Ellerbe Becket и Ove Arup and Partners. Стадион открылся 15 июля 1995 г. показательным выступлением Джейн Торвилл и Кристофера Дина - чемпионов зимних Олимпийских игр 1986 г. в спортивных танцах на льду. Стоимость возведения арены составила 52 млн фунтов ($61 млн, по курсу 2017 г. - почти $100 млн).

После открытия стадион был назван в честь главного спонсора, Нью-Йоркской биржи (NYNEX Arena). С 1998 г. менял название четыре раза: на Manchester Evening News Arena (1998-2011) и Phones 4u Arena (2013-2015). В 2012-2013 гг. и с 2015 г. - "Манчестер-арена". Оператором арены является компания SMG Europe (штаб-квартира также находится в Манчестере). Владелец объекта - компания Mansford (штаб-квартира располагается в Лондоне).

В разное время на арене играли свои домашние матчи баскетбольный клуб Manchester Giants (1995-2001), а также хоккейные команды Manchester Storm (1995-2002) и Manchester Phoenix (2003-2004).

К числу наиболее значимых спортивных мероприятий, проведенных на стадионе, относятся: соревнования в рамках Игр Содружества (2002), чемпионат мира по плаванию на короткой воде (2008), выставочный матч сборных США и Великобритании по баскетболу накануне XXX летних Олимпийских игр (2012), а также боксерские поединки с участием Майка Тайсона, Дэвида Хэя, Джо Кальзаге и др.

На стадионе организуются и культурно-массовые мероприятия. Так, здесь состоялись концерты певиц Кайли Миноуг (2002), Бритни Спирс (2011), Бейонсе (шесть раз в 2003-2014 гг.), групп Take That, Oasis, Simply Red и др.

В 2001 и 2007 гг. "Манчестер-арена" была удостоена международных наград как лучший объект для проведения культурно-массовых мероприятий. Это один из наиболее посещаемых в мире крытых стадионов. В 2016 г. он принял в общей сложности более 850 тыс. зрителей, уступив по этому показателю лишь аренам в Лондоне (O2 Arena), Нью-Йорке (Madison Square Garden) и Париже (AccorHotels Aréna).