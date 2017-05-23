Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Стадион "Манчестер-арена". Досье

Биографии и справки
23 мая, 11:39 UTC+3

22 мая на стадионе "Манчестер-арена" произошел теракт, в результате которого погибли 22 человека

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стадион "Манчестер-арена"

Стадион "Манчестер-арена"

© EPA/NIGEL RODDIS

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 мая на стадионе "Манчестер-арена" (Манчестер, север Англии, Великобритания) произошел теракт, в результате которого погибли 22 человека.

"Манчестер-арена" - многофункциональный крытый стадион. Является крупнейшей крытой ареной Европы. В зависимости от характера проводимого мероприятия вместимость составляет от 17 тыс. до 21 тыс. зрителей.

Смотрите также

Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник

Строительство объекта началось в марте 1993 г. Разработку архитектурного и инженерного проектов вели компании Austin Smith Lord, DLA Ellerbe Becket и Ove Arup and Partners. Стадион открылся 15 июля 1995 г. показательным выступлением Джейн Торвилл и Кристофера Дина - чемпионов зимних Олимпийских игр 1986 г. в спортивных танцах на льду. Стоимость возведения арены составила 52 млн фунтов ($61 млн, по курсу 2017 г. - почти $100 млн).

После открытия стадион был назван в честь главного спонсора, Нью-Йоркской биржи (NYNEX Arena). С 1998 г. менял название четыре раза: на Manchester Evening News Arena (1998-2011) и Phones 4u Arena (2013-2015). В 2012-2013 гг. и с 2015 г. - "Манчестер-арена". Оператором арены является компания SMG Europe (штаб-квартира также находится в Манчестере). Владелец объекта - компания Mansford (штаб-квартира располагается в Лондоне).

В разное время на арене играли свои домашние матчи баскетбольный клуб Manchester Giants (1995-2001), а также хоккейные команды Manchester Storm (1995-2002) и Manchester Phoenix (2003-2004).

К числу наиболее значимых спортивных мероприятий, проведенных на стадионе, относятся: соревнования в рамках Игр Содружества (2002), чемпионат мира по плаванию на короткой воде (2008), выставочный матч сборных США и Великобритании по баскетболу накануне XXX летних Олимпийских игр (2012), а также боксерские поединки с участием Майка Тайсона, Дэвида Хэя, Джо Кальзаге и др.

На стадионе организуются и культурно-массовые мероприятия. Так, здесь состоялись концерты певиц Кайли Миноуг (2002), Бритни Спирс (2011), Бейонсе (шесть раз в 2003-2014 гг.), групп Take That, Oasis, Simply Red и др.

В 2001 и 2007 гг. "Манчестер-арена" была удостоена международных наград как лучший объект для проведения культурно-массовых мероприятий. Это один из наиболее посещаемых в мире крытых стадионов. В 2016 г. он принял в общей сложности более 850 тыс. зрителей, уступив по этому показателю лишь аренам в Лондоне (O2 Arena), Нью-Йорке (Madison Square Garden) и Париже (AccorHotels Aréna).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
Ту-95МС
3
Дальняя авиация ВКС РФ. Досье
11
Военно-морская мощь российского Каспия
14
Армейские международные игры. Досье
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В "Гоголь-центре" проходят обыски по делу о хищении
2
В результате взрыва в Манчестере погибли 22 человека
3
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
4
Теракт на стадионе в Манчестере. Хроника событий
5
"Мегафон" компенсирует абонентам потери от сбоя бесплатным трафиком и связью
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Forbes: экс-супруга Владимира Потанина собирается взыскать с него еще 850 млрд рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама