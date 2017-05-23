Случаи терактов на концертах. Досье

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ТАСС-ДОСЬЕ. 22 мая в Манчестере (Великобритания) произошел теракт. В результате взрыва на стадионе, где в это время выступала с концертом американская певица Ариана Гранде, погибли 22 человека, 59 пострадали.
С начала 2000-х гг. это четвертый крупный теракт, произошедший во время концертов или музыкальных фестивалей.
5 июля 2003 г. в Москве на Тушинском аэродроме во время рок-фестиваля "Крылья" две террористки-смертницы привели в действие взрывные устройства. Один взрыв произошел около касс, другой - рядом со входом на территорию аэродрома. На месте погибли 10 человек, 57 пострадали. Четверо раненых впоследствии скончались в больницах.
Нападавшими были чеченки, 19-летняя Зулихан Элихаджиева и 28-летняя Марьям Шарипова. Третье взрывное устройство было у 23-летней Заремы Мужахоевой, однако оно не сработало - террористка была задержана 10 июля и впоследствии приговорена к 20 годам тюрьмы. В организации теракта признался чеченский террорист Шамиль Басаев (ликвидирован в 2006 г.).
26 мая 2010 г. в Ставрополе рядом с Дворцом культуры и спорта, где вскоре должен был начаться концерт чеченского танцевального ансамбля "Вайнах", произошел взрыв. Бомба была замаскирована под пакетом с соком. Погибли восемь человек, стоявших в очереди на вход. Пострадали еще 16 посетителей. В ноябре 2010 г. был арестован один из организаторов теракта, житель Дагестана Черкес Рустамов. Он был приговорен к пожизненному заключению. Два сообщника в 2011 г. были ликвидированы в ходе спецоперации.
13 ноября 2015 г. в Париже и его пригороде Сен-Дени почти одновременно произошла скоординированная серия терактов. Террористы-смертники в ходе серии атак напали на концертный зал Bataclan, где в тот момент выступала рок-группа Eagles of Death Metal. Посетители были взяты террористами заложниками, а после прибытия полицейского спецназа они начали массовый расстрел. В зале Bataclan погибли 89 человек (всего в серии нападений 13 ноября погибли 130 человек). Ответственность за теракт взяла запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство" (ИГ).