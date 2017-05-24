Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Что Дональд Трамп говорил о НАТО. Досье

Биографии и справки
24 мая, 13:44 UTC+3

5 мая 2017 г. Трамп впервые примет участие в саммите альянса

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/CLAUDIO PERI

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 мая 2017 г. президент США Дональд Трамп впервые примет участие в саммите НАТО. В ходе предвыборной кампании он жестко критиковал НАТО, называя организацию устаревшей, и требовал от союзников увеличения расходов на военные нужды. 

Однако после победы на выборах тон его высказываний изменился. 

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила подборку высказываний Дональда Трампа о Североатлантическом альянсе.

"Альянс уже неактуален, и он крайне дорого обходится Соединенным Штатам, несоразмерно дорого. Мы должны переделать НАТО. Его нужно перестроить таким образом, чтобы альянс мог противостоять терроризму, или же нам необходимо создать новую коалицию, собрать новую группу стран, чтобы разобраться с терроризмом, поскольку эта проблема вышла из-под контроля" (в интервью телекомпании ABC News 27 марта 2016 г.).

"Союзники по НАТО не платят свою справедливую долю. Либо они будут платить, в том числе прошлые недоимки, либо они должны выйти. И если НАТО распадется, то так тому и быть" (в ходе предвыборной кампании на митинге в Расине, штат Висконсин, 3 апреля 2016 г.).

"Мы платим слишком много, и все надувают нас. Двадцать восемь стран надувают нас. И что делаем мы? Ничего. Мы уже потратили триллионы долларов - на самолеты, ракеты, корабли, оборудование - на укрепление наших вооруженных сил, чтобы они могли стать мощной защитой для Европы и Азии. Те страны, которые мы защищаем, должны заплатить за такую защиту, а если этого не произойдет, США должны позволить им самостоятельно себя защищать" (в интервью телекомпании CNN 10 апреля 2016 г.).

"Я давно говорил, что у НАТО есть проблемы. Номер один - она устаревшая, так как была основана много-много лет назад… Она устаревшая, так как не уделяет должного внимания борьбе с терроризмом. Но НАТО очень важна для США" (в интервью газете Times 16 января 2017 г.).

"Наши союзники должны вносить свою справедливую долю в финансирование деятельности Североатлантического блока. До сих пор они были чрезвычайно несправедливы в этом вопросе по отношению к США" (в ходе выступления в штаб-квартире Центрального командования вооруженных сил США 6 февраля 2017 г.).

"Мы поддерживаем НАТО, союз, созданный в результате двух мировых войн, который сверг фашизм и одержал победу в холодной войне. Но наши партнеры обязаны выполнить свои финансовые обязательства" (в ежегодном послании к Конгрессу 28 февраля 2017 г.).

"Я говорил, что НАТО - устаревшая организация, но теперь она больше не устаревшая. Я надеюсь, что роль НАТО в поддержке наших партнеров в Ираке в их борьбе с ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) возрастет" (на пресс-конференции с главой НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне 12 апреля 2017 г.). 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
Ту-95МС
3
Дальняя авиация ВКС РФ. Досье
11
Военно-морская мощь российского Каспия
14
Армейские международные игры. Досье
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
2
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
3
Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский
4
В Николаеве горит судно ВМС Украины
5
В Госдуму внесли законопроект о регулировании работы мессенджеров
6
Треть исследованного Роскачеством кваса оказалась газировкой
7
Госдума отменила открепительные удостоверения на выборах
Темы дня
Загрузка...
Реклама