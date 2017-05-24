Что Дональд Трамп говорил о НАТО. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 мая 2017 г. президент США Дональд Трамп впервые примет участие в саммите НАТО. В ходе предвыборной кампании он жестко критиковал НАТО, называя организацию устаревшей, и требовал от союзников увеличения расходов на военные нужды.

Однако после победы на выборах тон его высказываний изменился.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила подборку высказываний Дональда Трампа о Североатлантическом альянсе.

"Альянс уже неактуален, и он крайне дорого обходится Соединенным Штатам, несоразмерно дорого. Мы должны переделать НАТО. Его нужно перестроить таким образом, чтобы альянс мог противостоять терроризму, или же нам необходимо создать новую коалицию, собрать новую группу стран, чтобы разобраться с терроризмом, поскольку эта проблема вышла из-под контроля" (в интервью телекомпании ABC News 27 марта 2016 г.).

"Союзники по НАТО не платят свою справедливую долю. Либо они будут платить, в том числе прошлые недоимки, либо они должны выйти. И если НАТО распадется, то так тому и быть" (в ходе предвыборной кампании на митинге в Расине, штат Висконсин, 3 апреля 2016 г.).

"Мы платим слишком много, и все надувают нас. Двадцать восемь стран надувают нас. И что делаем мы? Ничего. Мы уже потратили триллионы долларов - на самолеты, ракеты, корабли, оборудование - на укрепление наших вооруженных сил, чтобы они могли стать мощной защитой для Европы и Азии. Те страны, которые мы защищаем, должны заплатить за такую защиту, а если этого не произойдет, США должны позволить им самостоятельно себя защищать" (в интервью телекомпании CNN 10 апреля 2016 г.).

"Я давно говорил, что у НАТО есть проблемы. Номер один - она устаревшая, так как была основана много-много лет назад… Она устаревшая, так как не уделяет должного внимания борьбе с терроризмом. Но НАТО очень важна для США" (в интервью газете Times 16 января 2017 г.).

"Наши союзники должны вносить свою справедливую долю в финансирование деятельности Североатлантического блока. До сих пор они были чрезвычайно несправедливы в этом вопросе по отношению к США" (в ходе выступления в штаб-квартире Центрального командования вооруженных сил США 6 февраля 2017 г.).

"Мы поддерживаем НАТО, союз, созданный в результате двух мировых войн, который сверг фашизм и одержал победу в холодной войне. Но наши партнеры обязаны выполнить свои финансовые обязательства" (в ежегодном послании к Конгрессу 28 февраля 2017 г.).

"Я говорил, что НАТО - устаревшая организация, но теперь она больше не устаревшая. Я надеюсь, что роль НАТО в поддержке наших партнеров в Ираке в их борьбе с ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) возрастет" (на пресс-конференции с главой НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне 12 апреля 2017 г.).