Дональд Трамп прибывает с первым визитом в Брюссель на мини-саммит НАТО

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп прибывает в среду с первым визитом в Брюссель для участия в сокращенном саммите глав государств и правительств Североатлантического альянса, который состоится 25 мая. От американского лидера, заявлявшего в ходе предвыборной компании, что НАТО - это "устаревшая организация, члены которой не платят свои взносы", ожидают подтверждения приверженности США своей роли в блоке в обмен на заверения остальных лидеров альянса, что свои военные расходы они обязательно увеличат.

Программа у Трампа в Брюсселе намечена крайне насыщенная - за 30 часов визита ему предстоит не только встретиться с лидерами альянса и открыть новую штаб-квартиру НАТО, но также провести отдельные встречи с премьером Бельгии и королем бельгийцев, с лидерами всех институтов Евросоюза, плюс рабочий ланч с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Укороченный саммит

Как следствие, все встречи Трампа будут исключительно короткими, и на них не ожидается принятия сколько-нибудь значительных решений. Даже саммит НАТО, обычно продолжающийся два дня и состоящий из нескольких тематических пленарных сессий и множества двусторонних кулуарных встреч, в этот раз будет включать только два значимых события: открытие новой штаб-квартиры организации и рабочего ужина лидеров альянса.

Саммит НАТО станет наиболее важной, но последней по хронологии частью визита Трампа в Брюссель и будет проходить с 13:00 (14:00 мск) до примерно 22:00 (23:00 мск) 25 мая.

Генсек альянса еще в марте объявил, что у нынешнего саммита сокращенный формат, на него не приглашены страны - партнеры блока, для которых на обычных встречах отводится отдельная пленарная сессия. Саммит даже не будет принимать традиционную многостраничную итоговую декларацию, которая является программным документом для НАТО до следующей встречи в верхах, проводящейся в среднем раз в два года. Вместо итоговой декларации лидеры одобрят два доклада - об увеличении военных расходов стран НАТО и борьбе с терроризмом.

Новая штаб-квартира альянса - многоуровневое здание из стекла и бетона под названием "Агора" стоимостью более миллиарда долларов - строится с 2010 года через дорогу от старой штаб-квартиры. Прежняя резиденция была перенесена в Брюссель из Парижа в 1967 году после решения Франции покинуть военную структуру НАТО. Сегодня она стала очень тесной для альянса, который с 1990 года вобрал в себя 12 новых государств, не считая ГДР, вошедшей в состав ФРГ, и Черногории, о присоединении которой будет объявлено в июне.

Бельгийская повестка

В среду вечером Трамп сразу после прибытия в Брюссель направится в рабочую резиденцию короля бельгийцев Филиппа, где ему предстоит аудиенция у королевской четы, а затем встреча с премьером Бельгии Шарлем Мишелем. Никакой содержательной повестки дня переговоров правительство Бельгии пока не опубликовало, кроме того факта, что глава кабинета министров пообещает повысить военные расходы страны до 2% к 2024 году.

Бельгийские СМИ предпочли сосредоточиться на том факте, что первую леди США Меланью Трамп будет сопровождать в ходе визитов в университетскую больницу имени королевы Фабиолы и в Музей Магритта гражданская жена премьера Бельгии Амели Дербодреньен.

ЕС: кратко о сложном

На институты ЕС Трамп потратит около полутора часов в четверг утром. За это время его ждет совместная встреча с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, председателем Евросовета Дональдом Туском, к которым затем присоединятся глава Европарламента Антонио Таяни и верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини.

Количество тем для дискуссии здесь огромно: от экономики и торговли - ЕС и США являются крупнейшими торговыми партнерами в мире, но несмотря на это переговоры между ними о создании трансатлантической зоны свободной торговли (TTIP) безнадежно забуксовали в прошлом году - до ключевых международных проблем, включая Сирию, Ливию, ближневосточный мирный процесс и отношения с Россией.

Миграционный кризис, Brexit, угроза нового финансового коллапса в Греции, сотрудничество в борьбе с терроризмом - вот далеко не полный список тем, которые должны быть затронуты в ходе этой беседы.

Единственная полноформатная двусторонняя встреча у Трампа намечена с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которая пройдет сразу после посещения Евроквартала и перед открытием саммита НАТО, после которого американский президент отправится в аэропорт, чтобы вылететь в Италию на саммит "семерки".

Делегация, полиция, манифестация

Вояж лидера США - это два больших круга по всей бельгийской столице, поэтому автомобильное движение в Брюсселе во время пребывания Трампа будет серьезно затруднено, многие улицы закрыты, а маршруты транспорта перенесены. В небе тоже ожидаются сложности - во время взлета и посадки президентского борта над Бельгией будет установлена бесполетная зона - воздушное пространство страны будет закрыто для всего авиационного трафика.

В составе делегации президента США - свыше тысячи человек, кроме того, для обеспечения безопасности в Брюссель стянуты более четырех тысяч полицейских. На севере города на значительном отдалении от маршрута следования Трампа в четверг вечером ожидается манифестация антиглобалистов, которые пообещали собрать на улицах столицы до 10 тысяч человек.