Паводки, наводнения и подтопления в России в 2012-2017 гг. Досье

Вид на жилой район Сочи во время наводнения, 25 июня 2015 года © Пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 мая 2017 г. из-за роста уровня воды в Отказненском водохранилище власти Ставропольского края собираются эвакуировать население населенных пунктов Отказное, Зеленокумск, Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка и Покойное.

Ранее 25 мая из-за ситуации с паводками на территории края был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 27 мая в одном из затопленных домов в Минеральных Водах были обнаружены тела мужчины и женщины.

Паводковая опасность в России

В России ежегодно происходит 40-70 крупных наводнений. По данным Росгидромета, этим стихийным бедствиям подвержены около 500 тыс. кв. км, наводнениям с катастрофическими последствиями - 150 тыс. кв км, где расположены порядка 300 городов, десятки тысяч населенных пунктов, большое количество хозяйственных объектов, более 7 млн га сельхозугодий.

Среднегодовой ущерб от наводнений оценивается примерно в 40 млрд руб., в том числе в бассейнах рек Волга - 9,4 млрд руб., Амур - 6,7 млрд руб., Обь - 4,4 млрд руб., Терек - 3 млрд руб., Дон - 2,6 млрд руб., Кубань - 2,1 млрд руб., Лена - 1,2 млрд руб., озеро Байкал - 0,9 млрд руб., прочих рек - 10,7 млрд руб.

Наиболее часто наводнения происходят на юге Приморского края, в бассейне Средней и Верхней Оки, Верхнего Дона, на реках бассейнов Кубани и Терека, в бассейне Тобола, на притоках Среднего Енисея и Средней Лены. Мощные снеговые и дождевые паводки возникают на крупных российских реках почти ежегодно.

Согласно исследованию Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации - Мирового центра данных (ФГБУ "ВНИИГМИ-МЦД"), суммарно число опасных гидрологических явлений (наводнений, паводков и селей) за первое десятилетие XXI в. в России выросло в 1,5 раза по сравнению с 1990-ми гг.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию случаев крупнейших паводков, наводнений и подтоплений в России за последние пять лет, приведших к большому материальному ущербу и гибели людей.

6-7 июля 2012 г. сильнейшие ливни привели к самому разрушительному наводнению за всю историю Краснодарского края. Пострадали 10 населенных пунктов, в том числе города Геленджик, Новороссийск, Крымск, поселки Дивноморское, Нижнебаканская, Неберджаевская и Кабардинка. Основной удар стихии пришелся на Крымский район и непосредственно на Крымск.

В результате наводнения, по данным МЧС, погиб 171 человек. Пострадавшими от стихии признаны 53 тыс. человек, из них 29 тыс. полностью утратили имущество. Были подтоплены 7,2 тыс. жилых домов, из них полностью разрушены свыше 1,6 тыс. домовладений. Стихия нарушила системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное движение. Общий ущерб от стихии составил порядка 20 млрд руб. 9 июля 2012 г. был объявлен днем траура на всей территории Российской Федерации.

В июле - октябре 2013 г. зафиксировано крупнейшее за последние 115 лет наводнение в бассейне реки Амур, вызванное интенсивными затяжными осадками. В зоне аномального паводка находились Амурская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область. В Хабаровском крае было подтоплено два города (4 сентября уровень воды в Амуре достиг пиковой отметки 808 см в Хабаровске, а 12 сентября - 910 см в Комсомольске-на-Амуре) и три районных центра, 90 населенных пунктов и 8 тыс. дачных и приусадебных участков, 3 тыс. 500 жилых домов, 35 объектов социального назначения и 74 объекта коммунального хозяйства.

Около 47 тыс. человек оказались в зонах затопления. От стихии пострадали в общей сложности 190 тыс. человек. В спасательных операциях принимали участие аварийно-спасательные службы, личный состав Вооруженных сил и волонтеры. Единственной жертвой наводнения стал младший сержант Баир Банзаракцаев, погибший 5 сентября при выполнении задания по укреплению дамбы (посмертно награжден медалью "За отвагу").

В результате стихийного бедствия было разрушено 290 км автодорог, пострадали 20 тыс. га сельхозугодий. Общий ущерб от наводнения, по сообщению вице-премьера Юрия Трутнева, сделанному 25 апреля 2014 г., превысил 527 млрд руб., на восстановительные работы из федерального бюджета было выделено 40 млрд руб.

24 сентября 2014 г. из-за шторма в Азовском море резко повысился уровень воды в устье рек (образовалась так называемая "нагонная волна"), в результате чего в 31 населенном пункте Ейского и Приморско-Ахтарского районов Краснодарского края оказались подтоплены более 3 тыс. жилых домов с населением более 7,5 тыс. человек. Один человек погиб (его смыло в море), силы пожарно-спасательных формирований МЧС эвакуировали около 1,5 тыс. человек. Общая сумма ущерба (пострадала также Ростовская область) составила 1,1 млрд руб.

25 июня 2015 г. в Сочи дождевой паводок вызвал выход из берегов реки Херота, в результате произошло подтопление Адлерского района и пос. Кудепста Хостинского района города. Был введен режим чрезвычайной ситуации, из-за паводка на несколько часов было приостановлено электроснабжение в Адлерском районе.

В зону подтопления попали международный аэропорт Сочи, железнодорожный вокзал, участок железной дороги Хоста - Адлер, а также и 2 тыс. 23 жилых дома и 98 объектов муниципальной собственности. Один человек погиб от удара током. Администрация Сочи оценила общий ущерб от наводнения в 760 млн руб. и установила компенсации гражданам, чье жилье пострадало от подтопления, в размере от 10 до 100 тыс. руб. (в зависимости от понесенного ущерба).

27 августа - 2 сентября 2015 г. в результате вызванных прохождением тайфуна "Гони" ливневых дождей в Приморье выпало до двух месячных норм осадков. Из берегов вышли реки на юге региона, в том числе река Раковка на территории Уссурийского городского округа, где оказались подтоплены почти 100 жилых домов и 600 придомовых территорий.

Из зоны паводка эвакуировали 55 человек. Вода залила зоопарк "Зеленый остров", из которого не успели вывезти около 20 животных, 1-3 сентября спасатели перевезли их в безопасные места. Также пострадал небольшой зоопарк в с. Борисовка - там утонули морские свинки, енот и несколько десятков экзотических птиц.

Близ села Кроуновка произошло обрушение 70-метрового моста, взамен его была сооружена временная переправа из труб, бетонных плит и земляной насыпи. В 2016 г. и 2017 г. она неоднократно затапливалась из-за дождей, в результате чего село оказывалось в транспортной изоляции.

31 августа 2016 г. по территории Приморского края прошел тайфун "Лайонрок". В результате вызванного стихией паводка пострадали 27 из 34 муниципальных районов региона, были затоплены 170 населенных пунктов, более 15 тыс. домовладений, свыше 21 тыс. земельных участков, тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. Полностью отключались от электроснабжения 56 населенных пунктов, отсутствовала связь с 51 населенным пунктом. Было разрушено 549 километров дорог и 189 водопропускных труб, пострадавшими были признаны около 40 тыс. человек.

2 сентября в районе села Уборка опрокинулся в реку автомобиль "КамАЗ" со спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, в результате чего погиб глава краевого управления МЧС Олег Федюра. Cо 2 сентября по 2 октября 2016 г. в крае действовал режим ЧС федерального уровня. Затем он был заменен на режим ЧС краевого уровня, который сняли на всей территории региона 27 декабря 2016 г. К концу 2016 г. около 52 тыс. жителей края получили более 1,3 млрд руб. компенсаций из бюджетов всех уровней.