Самолет Ан-26. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ: 30 мая 2017 г. в результате жесткой посадки самолета Ан-26 Минобороны России на аэродроме Балашов (Саратовская обл.) один военнослужащий погиб и еще пять пострадали. Воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет.

Ан-26 (по классификации НАТО - Curl, "Вихрь") - советский многоцелевой транспортный самолет. Разработан в ОКБ-153 (позднее - ОКБ им. О.К. Антонова, Киев, Украина) в 1960-х гг. на базе транспортной модификации пассажирского самолета Ан-24. Отличается от него большим размером грузового люка с перепланированной хвостовой частью фюзеляжа, увеличенной взлетной массой, наличием бокового штурманского "блистера" (иллюминатора с панорамным обзором).

Первый полет совершил 21 мая 1969 г. под управлением экипажа летчика-испытателя Юрия Кетова. Принят на вооружение ВВС СССР 26 мая 1975 г.

Производство и модификации

Самолет выпускался с 1969 по 1986 гг. на авиационных заводах в Киеве и Улан-Удэ. Всего произведено 1 тыс. 398 бортов, из них около 450 до сих пор находятся в эксплуатации.

Существуют несколько десятков модификаций Ан-26, в том числе ретранслятор Ан-26РТ, гражданская версия Ан-26Б, пассажирский вариант Ан-26Б-100 и т.д. На базе Ан-26 в 1970-е гг. был создан военно-транспортный самолет Ан-32. Также выпускался в Китае на Сианьском авиазаводе под индексом Y-7H-500.

Конструкция и летно-технические характеристики (для базовой версии)

Самолет построен по аэродинамической схеме цельнометаллического свободнонесущего, двухмоторного моноплана с высокорасположенным крылом, однокилевым вертикальным оперением.

- Размах крыла - 29,2 м, длина - 23,8 м, высота - 8,58 м;

- максимальная взлетная масса - 24 т;

- оснащен двумя турбовинтовыми двигателями АИ-24ВТ (разработка ЗМКБ "Прогресс" им А. Ивченко, производство - завод "Моторостроитель" в г. Запорожье, ныне - "Мотор Сич") мощностью 2 тыс. 820 лошадиных сил каждый, а также вспомогательным турбореактивным двигателем РУ-19А-300 (МНПК "Союз");

- максимальная скорость - 540 км/ч;

- практическая дальность - 2 тыс. 550 км;

- практический потолок - 7 тыс. 550 м;

- экипаж - 5 человек;

- полезная нагрузка - 5,5 т груза или 40 десантников.

Эксплуатанты

В настоящее время основными эксплуатантами Ан-26 являются Вооруженные силы РФ (более 100 самолетов), ВВС Китая (около 20 самолетов) и Воздушные силы Украины (около 20 самолетов).

Аварийность самолета

По данным открытых источников, всего за время эксплуатации Ан-26 было потеряно не менее 175 воздушных судов этого типа (в том числе 15 единиц в советской гражданской авиации и 25 - в силовых ведомствах). С 2010 г. в мире произошло девять авиакатастроф с участием Ан-26 (не включая боевую потерю на Украине в 2014 г. и ЧП 30 мая 2017 г.). Всего в них погибли 109 человек.

В ВВС России с 2000 г. произошла только одна катастрофа самолета данного типа (без учета авиапроисшествия 30 мая 2017 г.). 21 февраля 2002 г. Ан-26 (бортовой номер "07 красный") 403-го отдельного смешанного авиаполка Северного флота ВМФ РФ потерпел крушение на аэродроме Лахта (Архангельская обл.) из-за ошибки пилотирования.

При заходе на посадку ночью в сложных метеоусловиях самолет опустился ниже глиссады (при этом на высоте 90-100 м сработал речевой информатор опасной высоты, но командир экипажа приказал выключить его и продолжить снижение), задел верхушки деревьев, упал на заснеженное поле и разрушился. Погибли 17 человек - шесть членов экипажа и 11 пассажиров; еще два члена экипажа и один пассажир выжили, получив ранения различной степени тяжести.

Кроме того, известно о следующих авариях Ан-26 Минобороны и Федеральной пограничной службы России (ФПС, упразднена в 2003 г., ныне ее функции выполняет Пограничная служба ФСБ России):

22 февраля 2000 г. Ан-26 отдельного арктического авиаполка ФПС в условиях приземного тумана выполнил грубую посадку на аэродроме Черский (Якутия). О жертвах и пострадавших не сообщалось.

31 марта 2016 г. СМИ сообщили со ссылкой на источник в российском военном ведомстве, что ранее 29 марта во время разбега Ан-26 ВКС РФ при взлете в Ростовской обл. загорелся правый двигатель. Взлет был прерван, сработала система пожаротушения, но двигатель полностью сгорел. Экипаж не пострадал, на земле разрушений не было.