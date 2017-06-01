Итальянский тренер Роберто Манчини. Биография

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 мая 2017 года главным тренером футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) был назначен итальянский специалист Роберто Манчини.

Манчини (итал. Roberto Mancini) родился 27 ноября 1964 г. в гор. Ези (регион Марке, провинция Анкона, Италия) в семье Альдо и Марианны Манчини. Отец работал плотником, мать - медсестрой.

В детстве играл в футбол за местный клуб "Аврора".

В 13 лет покинул Ези и отправился в футбольную академию клуба "Болонья" из одноименного города. С 1977 г. по 1981 г. выступал за юношеский и молодежный составы этой команды. Играл в роли нападающего.

В 1981-1982 гг. представлял основной состав "Болоньи".

В 1982-1997 гг. играл за "Сампдорию" (Генуя), в ее составе стал чемпионом Италии (1991), четыре раза выиграл Кубок страны (1985, 1988, 1989, 1994), по одному разу - Суперкубок Италии (1991) и Кубок кубков (1990).

В 1997-2000 гг. выступал за римский "Лацио". Выиграл чемпионат Италии (2000), дважды стал обладателем Кубка страны (1998, 2000), по одному разу – Суперкубка Италии (1998), Кубка кубков (1999) и Суперкубка Европы (1999).

В 2000 г., оставаясь действующим футболистом "Лацио", стал ассистентом главного тренера клуба – шведского специалиста Свена-Ерана Эрикссона.

В начале 2001 г. провел пять матчей за английский "Лестер" из одноименного города.

В общей сложности на протяжении игровой клубной карьеры принял участие в более чем 540 матчах, в которых забил 156 мячей.

В 1982-1986 гг. был игроком молодежной сборной Италии. В ее составе провел 26 матчей, забил девять мячей.

В 1984-1994 гг. выступал за основную национальную команду. Принял участие в 36 играх, забил четыре мяча. В составе сборной Италии стал бронзовым призером чемпионатов Европы (1988) и мира (1990).

В марте 2001 г. завершил игровую и начал тренерскую карьеру, возглавив клуб "Фиорентина" (Флоренция). Привел его к победе в Кубке Италии (2000/2001).

В 2002-2004 гг. был главным тренером "Лацио". Под его руководством римская команда также выиграла Кубок страны (2003/2004).

В 2004-2008 гг. возглавлял миланский "Интер". Трижды приводил его к победе в национальном первенстве (2005/2006, 2006/2007, 2007/2008), два раза –в Кубке Италии (2004/2005, 2005/2006), один раз - в Суперкубке страны (2005).

В 2009-2013 гг. тренировал английскую команду "Манчестер Сити". Под его руководством клуб выиграл чемпионат (2011/2012), Кубок (2010/2011) и Суперкубок Англии (2012).

В 2013-2014 гг. возглавлял стамбульский "Галатасарай" (Турция). Привел его к победе в Кубке страны (2013/2014).

В 2014-2016 гг. вновь занимал пост главного тренера "Интера".

Кавалер ордена "За заслуги перед Итальянской республикой" (1991).

В 2008 г. был удостоен приза "Золотая скамья" – награды лучшему футбольному тренеру Италии.

В 2015 г. введен в Зал славы итальянского футбола в категории "тренер".

Посол доброй воли ЮНИСЕФ (2014).

Разведен. В 1990-2015 гг. состоял в браке с Федерикой Морелли. Сыновья Филиппо (род. 1990) и Андреа (род. 1992) – футболисты. Также имеет дочь Камиллу (род. 1995).

Жизни и карьере специалиста посвящена книга Луки Кайоли "Роберто Манчини. Футбольная жизнь. Полная история" (2012, Roberto Mancini. A Footballing Life. The Full Story.).

Роберто Манчини сотрудничает с часовой компанией Richard Mille ("Ришар Милль", Швейцария). Специально для него она создала модель часов, способную вести обратный отсчет времени, добавленного к футбольному матчу.

Увлекается большим теннисом и велосипедным спортом.