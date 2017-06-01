Роберто Манчини стал главным тренером ФК "Зенит"

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Итальянский специалист Роберто Манчини возглавил санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит". Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Соглашение с 52-летним Манчини рассчитано на три года и предусматривает возможность продления еще на два сезона.
"Футбольный клуб "Зенит" приветствует Роберто Манчини в Петербурге и желает удачи в качестве главного тренера сине-бело-голубых", - сказано в сообщении.
Совет директоров "Зенита" 28 мая принял решение расторгнуть контракт с румынским тренером Мирчей Луческу, который возглавлял команду с мая 2016 года.
Последним местом работы Манчини был итальянский "Интер", который он возглавлял в 2004-2008, 2014-2016 годах. Также он работал в итальянских "Лацио" и "Фиорентине", английском "Манчестер Сити" и турецком "Галатасарае". В качестве тренера он становился трехкратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка Италии, обладателем Суперкубка Италии, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Турции.