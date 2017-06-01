Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роберто Манчини стал главным тренером ФК "Зенит"

Спорт
1 июня, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Соглашение с 52-летним итальянским специалистом рассчитано на три года и предусматривает возможность продления еще на два сезона

Поделиться
Материал из 1 страницы
Роберто Манчини

Роберто Манчини

© EPA/MAURIZIO DEGL' INNOCENTI

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Итальянский специалист Роберто Манчини возглавил санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Смотрите также
Мирча Луческу

"Зенит" запустил обновление: Луческу уволен с поста главного тренера команды

Соглашение с 52-летним Манчини рассчитано на три года и предусматривает возможность продления еще на два сезона.

"Футбольный клуб "Зенит" приветствует Роберто Манчини в Петербурге и желает удачи в качестве главного тренера сине-бело-голубых", - сказано в сообщении.

Совет директоров "Зенита" 28 мая принял решение расторгнуть контракт с румынским тренером Мирчей Луческу, который возглавлял команду с мая 2016 года.

Последним местом работы Манчини был итальянский "Интер", который он возглавлял в 2004-2008, 2014-2016 годах. Также он работал в итальянских "Лацио" и "Фиорентине", английском "Манчестер Сити" и турецком "Галатасарае". В качестве тренера он становился трехкратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка Италии, обладателем Суперкубка Италии, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Турции.

Смотрите также

Итальянский тренер Роберто Манчини. Биография

Игорь Симутенков войдет в тренерский штаб "Зенита"

Павел Пивоваров стал исполнительным директором ФК "Зенит"

Луческу заявил, что решение возглавить ФК "Зенит" было большой ошибкой

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители
2
Новая книга Толкина опубликована спустя 100 лет после ее создания
3
Замглавы МВД: требования полицейских к мальчику на Арбате были правомерными
4
Сотрудника московской полиции проверяют из-за публикаций в соцсетях непристойных фото
5
В Омске 16-летний подросток спас тонущего мужчину с двумя детьми
6
Прокурор: детализация телефонных разговоров стала ключом к раскрытию убийства Немцова
7
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
Темы дня
Загрузка...
Реклама