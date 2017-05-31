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Луческу заявил, что решение возглавить ФК "Зенит" было большой ошибкой

Спорт
31 мая, 2:20 дата обновления: 31 мая, 2:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Румынское издание Gazeta Sporturilor также отмечает, что Луческу хочет получить от "Зенита" компенсацию в размере €2 млн за оставшийся по контракту срок

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Мирча Луческу

Мирча Луческу

© Вячеслав Евдокимов /ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Румынский специалист Мирча Луческу назвал большой ошибкой свой приход на пост главного тренера российского футбольного клуба "Зенит". Слова Луческу приводит румынское издание Gazeta Sporturilor.

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"Было большой ошибкой прийти в "Зенит", - сказал Луческу.

Также издание отмечает, что румынский специалист хочет получить компенсацию в размере половины зарплаты от оставшегося контракта, что составляет €2 млн.

Об уходе 71-летнего Луческу из "Зенита" было объявлено в воскресенье. Он возглавлял сине-бело-голубых с мая 2016 года, завоевал с командой Суперкубок России - 2016, а в чемпионате России сезона-2016/17 занял третье место. Ранее на должность председателя правления и президента "Зенита" был назначен Сергей Фурсенко, а в субботу стало известно, что пост спортивного директора клуба занял Константин Сарсания.

По данным СМИ, итальянский тренер Роберто Манчини является основным претендентом на пост главного тренера петербургского клуба. В понедельник он провел встречу с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

Последним местом работы Манчини был итальянский "Интер", который он возглавлял в 2004-2008, 2014-2016 годах. Также он работал в итальянских "Лацио" и "Фиорентине", английском "Манчестер Сити" и турецком "Галатасарае". Манчини в качестве тренера становился трехкратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка Италии, обладателем Суперкубка Италии, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Турции.

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