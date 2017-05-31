Луческу заявил, что решение возглавить ФК "Зенит" было большой ошибкой

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Румынский специалист Мирча Луческу назвал большой ошибкой свой приход на пост главного тренера российского футбольного клуба "Зенит". Слова Луческу приводит румынское издание Gazeta Sporturilor.
"Было большой ошибкой прийти в "Зенит", - сказал Луческу.
Также издание отмечает, что румынский специалист хочет получить компенсацию в размере половины зарплаты от оставшегося контракта, что составляет €2 млн.
Об уходе 71-летнего Луческу из "Зенита" было объявлено в воскресенье. Он возглавлял сине-бело-голубых с мая 2016 года, завоевал с командой Суперкубок России - 2016, а в чемпионате России сезона-2016/17 занял третье место. Ранее на должность председателя правления и президента "Зенита" был назначен Сергей Фурсенко, а в субботу стало известно, что пост спортивного директора клуба занял Константин Сарсания.
По данным СМИ, итальянский тренер Роберто Манчини является основным претендентом на пост главного тренера петербургского клуба. В понедельник он провел встречу с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.
Последним местом работы Манчини был итальянский "Интер", который он возглавлял в 2004-2008, 2014-2016 годах. Также он работал в итальянских "Лацио" и "Фиорентине", английском "Манчестер Сити" и турецком "Галатасарае". Манчини в качестве тренера становился трехкратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка Италии, обладателем Суперкубка Италии, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Турции.