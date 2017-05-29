"Зенит" запустил обновление: Луческу уволен с поста главного тренера команды

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Совет директоров футбольного клуба "Зенит" принял решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды 71-летним румынским специалистом Мирчей Луческу. По всей видимости, новым главным тренером "Зенита" станет итальянец Роберто Манчини.

Взлет и падение Луческу

Луческу возглавил "Зенит" в мае 2016 года, подписав соглашение на два года с возможностью продления. Уже спустя два месяца он завоевал титул - "Зенит" стал обладателем Суперкубка России, со счетом 1:0 победив ЦСКА. Этот трофей стал 32-м в тренерской карьере Луческу - один он выиграл с турецким "Бешикташем", два - с турецким "Галатасараем", по три - с румынскими "Динамо" и "Рапидом", 22 - с украинским "Шахтером" (в том числе Кубок УЕФА-2008/09). Кроме того, с 1981 по 1986 годы Луческу был главным тренером сборной Румынии, которую вывел в финальную стадию чемпионата Европы-1984.

Первую часть сезона "Зенит" под руководством Луческу провел неплохо. В чемпионате России он ушел на зимний перерыв, отставая от лидера, "Спартака", на пять очков. При этом в очной встрече сине-бело-голубые победили красно- белых со счетом 4:2. На групповом этапе Лиги Европы "Зенит" выступил великолепно, выиграв пять матчей из шести, причем в дебютном из них - против тель-авивского "Маккаби" - санкт- петербургская команда уступала 0:3, но в итоге, забив за 15 минут четыре мяча, победила 4:3.

Отлично играл бразилец Жулиано - в чемпионате России он забил семь мячей, в Лиге Европы - шесть. Жулиано рассматривался в качестве замены Халка, самого звездного игрока "Зенита" последних лет, который 30 июня был продан в китайский "Шанхай СИПГ" за 55 млн евро. В январе 2017 года санкт-петербургский клуб расстался с еще одним ведущим игроком - бельгийским полузащитником Акселем Витселем. Его за 21 млн евро купил другой китайский клуб - "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Весной "Зенит" выступил неудачно. В 1/16 финала Лиги Европы он уступил бельгийскому "Андерлехту" (0:2, 3:1), а в чемпионате России позволил уйти в отрыв "Спартаку", которому проиграл в Москве (1:2). В результате все кончилось тем, что сине-бело-голубые заняли даже не второе, а третье место (они пропустили вперед ЦСКА), вновь не сумев попасть в Лигу чемпионов. Луческу едва ли не на каждой послематчевой пресс-конференции жаловался на судейство и "руку Москвы", а однажды даже оскорбил журналиста. Не все было гладко и в отношениях с игроками "Зенита", о чем говорит, например, конфликт с полузащитником команды Олегом Шатовым.

Манчини спешит в Россию

26 мая председателем правления и президентом "Зенита" был назначен Сергей Фурсенко. Он уже был президентом клуба в 2006 - 2008 годах, а с 2010 по 2012 годы возглавлял Российский футбольный союз (РФС). Фурсенко покинул РФС после того, как сборная России неудачно выступила на чемпионате Европы - 2012, где не сумела выйти из группы. В июле 2012 года в СМИ появилась информация, что в московском Доме футбола при вскрытии сейфа Фурсенко, на тот момент уже бывшего президента РФС, нашли подписанный контракт с известным итальянским тренером Роберто Манчини. Комментариев насчет того, действительно ли Манчини едва не стал главным тренером сборной России, с тех пор так и не последовало.

Теперь же 52-летний Манчини с большой долей вероятности будет тренировать "Зенит". По данным "Чемпионат.com", итальянец уже на пути в Россию и заключит трудовой договор с санкт-петербургским клубом в ближайшее время.

Манчини был главным тренером итальянских "Фиорентины" (2001-2002), "Лацио" (2002-2004), "Интера" (2004-2008, 2014-2016), английского "Манчестер Сити" (2008-2013), турецкого "Галатасарая" (2013-2014). С каждым клубом он выигрывал, хотя бы, по одному титулу: с "Фиорентиной" и "Лацио" Кубок Италии (сезоны 2000/01 и 2003/04 соответственно), с "Интером" - чемпионат (2005/2006, 2006/2007, 2007/2008), Кубок (2004/05, 2005/06) и Суперкубок (2005) Италии, с "Манчестер Сити" - чемпионат (2011/12), Кубок (2010/11) и Суперкубок (2012) Англии, с "Галатасараем" - Кубок Турции (2013/14).

Последним место работы Манчини был "Интер". Второй период в миланском клубе сложился для него неудачно - в сезоне-2014/15 "Интер" занял восьмое место в чемпионате Италии, а в сезоне-2015/16 - четвертое.

"Низкий поклон Луческу"

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев считает, что отставка Луческу была предсказуема. "Последние изменения в руководстве "Зенита" дали понять, что в клубе будет происходить что-то новое. Это было предсказуемо, что Луческу пришлось уйти, учитывая, что клуб выбрал другой вектор развития. Негативная волна в прессе и среди болельщиков также говорила о том, что в клубе нужно что-то кардинально менять", - сказал Малафеев ТАСС.

"Время покажет, что будет дальше. В последние годы клуб боролся только за первые места. Понимаю, как переживает Алексей Миллер, особенно в ситуации, когда "Спартак" становится чемпионом. У "Зенита" появится мотивация, которая заставит команду двигаться в правильном направлении", - отметил собеседник агентства.

Актер театра и кино, болельщик санкт-петербургской команды Михаил Боярский полагает, что Луческу все же следовало оставить на посту главного тренера и дать еще один шанс проявить себя. "С другой стороны, я не очень понимал, почему таких игроков, как Кержаков, нужно было выпускать лишь на последние минуты", - сказал он ТАСС.

"Что касается творческого потенциала Луческу, то я в нем никогда не сомневался, как, думаю, и те, кто с ним работал. Будет печально, если после смены Луческу ничего не изменится. Надежда на то, что вся беда была именно в нем, пока иллюзорная", - сказал Боярский.

"Единственное, что справедливо - Луческу в серьезном возрасте. Хоть он бегает по бровке и достаточно активен. Да, у него есть огромный опыт, но в современном футболе важно не только это, но и молодая дерзость", - добавил актер.

На вопрос, что бы он сказал Луческу на прощание, собеседник ТАСС ответил: "Я бы сказал ему "спасибо". И низкий поклон".