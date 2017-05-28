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Боярский считает, что "Зениту" следовало дать Луческу еще один шанс

Спорт
28 мая, 21:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

По мнению артиста, румынский специалист не до конца исчерпал свой творческий потенциал

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Мирча Луческу

Мирча Луческу

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Румынский специалист Мирча Луческу не полностью реализовал свой потенциал на посту главного тренера "Зенита", вероятно, его отставка является преждевременной. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал актер театра и кино, болельщик санкт-петербургской команды Михаил Боярский.

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Об уходе 71-летнего Луческу из "Зенита" было объявлено в воскресенье. Он возглавлял сине-бело-голубых с мая 2016 года, выиграл с командой Суперкубок России - 2016, а в чемпионате России сезона-2016/17 занял третье место.

"Что касается творческого потенциала Луческу, то я в нем никогда не сомневался, как, думаю, и те, кто с ним работал. Будет печально, если после смены Луческу ничего не изменится. Надежда на то, что вся беда была именно в нем, пока иллюзорная", - сказал Боярский.

На вопрос, следовало ли Луческу оставить и дать ему еще один шанс, собеседник ТАСС ответил: "Да. Полагаю, что так". "С другой стороны, я не очень понимал, почему таких игроков, как Кержаков, нужно было выпускать лишь на последние минуты", - отметил собеседник ТАСС.

В пятницу было объявлено, что на должность председателя правления и президента "Зенита" назначен Сергей Фурсенко, а в субботу стало известно, что пост спортивного директора клуба занял Константин Сарсания. "Если пришли новые руководители, у которых есть свой план, то мешать им не нужно. Будем надеяться, все что происходит - к лучшему", - сказал Боярский.

"Единственное, что справедливо - Луческу в серьезном возрасте. Хоть он бегает по бровке и достаточно активен. Да, у него есть огромный опыт, но в современном футболе важно не только это, но и молодая дерзость", - отметил собеседник агентства.

 

Сказал бы Луческу "спасибо"

 

В преддверии сезона-2016/17 "Зенит" покинул ведущий нападающий - бразилец Халк. Зимой санкт-петербургский клуб расстался с бельгийским полузащитником Акселем Витселем.

"Разумеется, Халк был очень серьезной фигурой для "Зенита", адекватной замены ему пока не нашлось. При всем при этом Артем Дзюба играет великолепно. Витсель тоже был очень полезен, но его уход не так заметен, как уход Халка", - считает Боярский.

На вопрос, что бы он сказал Луческу на прощание, собеседник ТАСС ответил: "Я бы сказал ему "спасибо". И низкий поклон".

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