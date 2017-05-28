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ФК "Зенит" расторг контракт с главным тренером Луческу

Спорт
28 мая, 20:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Румынский специалист покинул петербургскую команду

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Мирча Луческу

Мирча Луческу

© Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" расторг контракт с главным тренером Мирчей Луческу. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что решение о досрочном расторжении соглашения с 71-летним румынским специалистом принял совет директоров клуба. Контракт тренера был рассчитан до конца следующего сезона.

"ФК "Зенит" благодарит Мирчу Луческу и его тренерский штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

Луческу возглавил "Зенит" 24 мая 2016 года. Клуб под его руководством стал обладателем Суперкубка России и бронзовым призером первенства страны. В прошедшем сезоне "Зенит" вышел в плей-офф Лиги Европы, где на стадии 1/16 финала уступил бельгийскому "Андерлехту".

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