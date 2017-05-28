ФК "Зенит" расторг контракт с главным тренером Луческу

Звягинцев с фильмом "Нелюбовь" получил приз жюри на 70-м Каннском фестивалеКультура 28 мая, 20:52
Итудис: игра в защите стала залогом успеха для БК ЦСКА в матче с "Локомотивом-Кубанью"Спорт 28 мая, 20:40
ФК "Зенит" расторг контракт с главным тренером ЛуческуСпорт 28 мая, 20:26
Хряпа: победа в Единой лиге ВТБ является делом чести для баскетболистов ЦСКАСпорт 28 мая, 20:23
"Арсенал" обыграл "Енисей" и сохранил место в РФПЛСпорт 28 мая, 19:54
Главный тренер "Оренбурга" Евдокимов считает, что его время в клубе закончилосьСпорт 28 мая, 19:47
ЦСКА победил "Локомотив-Кубань" во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБСпорт 28 мая, 19:34
Александр Медведев не исключил, что хоккеист Гавриков может стать игроком СКАСпорт 28 мая, 19:18
В окружении Хворостовского опровергли информацию о его госпитализацииКультура 28 мая, 19:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" расторг контракт с главным тренером Мирчей Луческу. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Отмечается, что решение о досрочном расторжении соглашения с 71-летним румынским специалистом принял совет директоров клуба. Контракт тренера был рассчитан до конца следующего сезона.
"ФК "Зенит" благодарит Мирчу Луческу и его тренерский штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.
Луческу возглавил "Зенит" 24 мая 2016 года. Клуб под его руководством стал обладателем Суперкубка России и бронзовым призером первенства страны. В прошедшем сезоне "Зенит" вышел в плей-офф Лиги Европы, где на стадии 1/16 финала уступил бельгийскому "Андерлехту".