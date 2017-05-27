Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: "Зенит" проведет переговоры с итальянским тренером Манчини

Спорт
27 мая, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

52-летний Манчини стал одним из основных кандидатов на пост главного тренера после возвращения в "Зенит" Сергея Фурсенко, который в пятницу был назначен председателем правления и президентом клуба

Поделиться
Материал из 1 страницы
Роберто Манчини

Роберто Манчини

© EPA/MATTEO BAZZI

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Итальянский специалист Роберто Манчини может возглавить российский футбольный клуб "Зенит". Об этом сообщает итальянский портал Football italia.

Смотрите также
Сергей Фурсенко

Сергей Фурсенко назначен на пост президента ФК "Зенит"

52-летний Манчини стал одним из основных кандидатов на пост главного тренера после возвращения в "Зенит" Сергея Фурсенко, который в пятницу был назначен председателем правления и президентом клуба. По данным источника, в ближайшее время пройдут переговоры между сторонами. Манчини на посту главного тренера "Зенита" может сменить румынского специалиста Мирчу Луческу, став вторым возглавившим клуб итальянцем после Лучано Спаллетти (2009-2014).

Манчини работал главным тренером в итальянских "Лацио", "Фиорентине", Интере", который трижды приводил к победе в национальном первенстве, и английском "Манчестер Сити", ставшим под его руководством чемпионом страны. В 2008 году он был признан лучшим тренером Италии.

Последним местом работы специалиста был "Интер", который он покинул в августе текущего года.

Под руководством Луческу "Зенит" дошел до 1/16 финала Лиги Европы - 2016/17, где уступил бельгийскому "Андерлехту", занял третье место в чемпионате России, второй сезон подряд не получив путевку в самый престижный еврокубковый турнир - Лигу чемпионов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Победным путем испанцев: где готовятся футболисты сборной России к Кубку конфедераций
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
9
"Манчестер Юнайтед" выиграл футбольную Лигу Европы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция доставила в отдел ребенка, гулявшего без родителей в центре Москвы
2
Клинцевич назвал слова Порошенко о "щупальцах Кремля" паранойей
3
NYT: Дерипаска был готов дать показания в Конгрессе США при гарантиях иммунитета
4
Российские военные в Сирии намерены предотвратить выход боевиков ИГ из Ракки к Пальмире
5
Американский политолог Збигнев Бжезинский умер в возрасте 89 лет
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Источник: первый полет космического корабля "Федерация" планируется перенести на 2022 год
Темы дня
Загрузка...
Реклама