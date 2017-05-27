СМИ: "Зенит" проведет переговоры с итальянским тренером Манчини

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Итальянский специалист Роберто Манчини может возглавить российский футбольный клуб "Зенит". Об этом сообщает итальянский портал Football italia.

52-летний Манчини стал одним из основных кандидатов на пост главного тренера после возвращения в "Зенит" Сергея Фурсенко, который в пятницу был назначен председателем правления и президентом клуба. По данным источника, в ближайшее время пройдут переговоры между сторонами. Манчини на посту главного тренера "Зенита" может сменить румынского специалиста Мирчу Луческу, став вторым возглавившим клуб итальянцем после Лучано Спаллетти (2009-2014).

Манчини работал главным тренером в итальянских "Лацио", "Фиорентине", Интере", который трижды приводил к победе в национальном первенстве, и английском "Манчестер Сити", ставшим под его руководством чемпионом страны. В 2008 году он был признан лучшим тренером Италии.

Последним местом работы специалиста был "Интер", который он покинул в августе текущего года.

Под руководством Луческу "Зенит" дошел до 1/16 финала Лиги Европы - 2016/17, где уступил бельгийскому "Андерлехту", занял третье место в чемпионате России, второй сезон подряд не получив путевку в самый престижный еврокубковый турнир - Лигу чемпионов.