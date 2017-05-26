В июне Госдума рассмотрит законопроект об обращении с животнымиСоциальная ответственность 26 мая, 19:04
Урманов: планы Липницкой на олимпийский сезон во многом определят контрольные прокатыСпорт 26 мая, 19:01
Врач сборной России: риска неучастия Акинфеева в Кубке конфедераций нетСпорт 26 мая, 18:58
Плющенко: план Сотниковой на олимпийский сезон будет зависеть от ее восстановленияСпорт 26 мая, 18:45
Кто хочет стать бизнесменом: пошаговая инструкция для будущих предпринимателейЭкономика и бизнес 26 мая, 18:39
Путин уверен, что турнир по самбо на Кубок президента РФ станет ярким событиемСпорт 26 мая, 18:36
Пятый сезон "Карточного домика": что нас ждет в новой части саги про Фрэнка АндервудаКультура 26 мая, 18:30
Сергей Фурсенко назначен на пост президента ФК "Зенит"Спорт 26 мая, 18:19
Испанский велогонщик Ланда выиграл 19-й этап многодневки "Джиро д'Италия"Спорт 26 мая, 18:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Фурсенко назначен на пост президента и председателя правления санкт-петербургского "Зенита". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Также отмечается, что до завершения корпоративных процедур функционер будет временно исполнять обязанности генерального директора клуба. Ранее этот пост занимал Максим Митрофанов.
"С целью достижения высоких спортивных результатов и улучшения функционирования клуба на очередном заседании совета директоров ФК "Зенит" принято решение о внесении изменении в организационную структуру клуба: создан единоличный исполнительный орган в лице председателя правления клуба и президента. Единогласным решением членов совета директоров клуба на эту должность назначен Фурсенко", - говорится в сообщении.
"Зенит" по итогам завершившегося сезона занял третье место в Российской футбольной премьер-лиге и второй год подряд не пробился в главный клубный турнир Европы - Лигу чемпионов.
Фурсенко был назначен председателем совета директоров "Зенита" в декабре 2005 года, в январе следующего года стал президентом клуба и оставался на этом посту до весны 2008-го. При нем "Зенит" выиграл чемпионат России (2007). С 2010 по 2012 год он являлся президентом Российского футбольного союза (РФС).