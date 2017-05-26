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Сергей Фурсенко назначен на пост президента ФК "Зенит"

Спорт
26 мая, 18:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

На заседании совета директоров "Зенита" принято решение о создании единоличного исполнительного органа в лице председателя правления клуба и президента

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Сергей Фурсенко

Сергей Фурсенко

© ТАСС/Валерий Шарифулин

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Фурсенко назначен на пост президента и председателя правления санкт-петербургского "Зенита". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также отмечается, что до завершения корпоративных процедур функционер будет временно исполнять обязанности генерального директора клуба. Ранее этот пост занимал Максим Митрофанов.

"С целью достижения высоких спортивных результатов и улучшения функционирования клуба на очередном заседании совета директоров ФК "Зенит" принято решение о внесении изменении в организационную структуру клуба: создан единоличный исполнительный орган в лице председателя правления клуба и президента. Единогласным решением членов совета директоров клуба на эту должность назначен Фурсенко", - говорится в сообщении.

"Зенит" по итогам завершившегося сезона занял третье место в Российской футбольной премьер-лиге и второй год подряд не пробился в главный клубный турнир Европы - Лигу чемпионов.

Фурсенко был назначен председателем совета директоров "Зенита" в декабре 2005 года, в январе следующего года стал президентом клуба и оставался на этом посту до весны 2008-го. При нем "Зенит" выиграл чемпионат России (2007). С 2010 по 2012 год он являлся президентом Российского футбольного союза (РФС).

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