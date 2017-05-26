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Экс-гендиректор ФК "Зенит": Фурсенко - идеальный кандидат на пост президента клуба

Спорт
26 мая, 21:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Илья Черкасов рассказал, что назначение Фурсенко не стало неожиданным, потому что подобная история напрашивалась по целому ряду причин

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Сергей Фурсенко

Сергей Фурсенко

© ТАСС/Сергей Фадеичев

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Сергей Фурсенко является идеальной кандидатурой на пост президента футбольного клуба "Зенит", его назначение напрашивалось. Такое мнение ТАСС высказал бывший генеральный директор "Зенита" Илья Черкасов.

Фурсенко был назначен председателем правления и президентом "Зенита" в пятницу. В должность он вступит через некоторое время, а пока будет исполнять обязанности генерального директора клуба. С 2007 года гендиректором "Зенита" был Максим Митрофанов. Президентом клуба с 2008 года был председатель правления ПАО "Газпром-Нефть" Александр Дюков. Тогда же, в 2008 году, Дюков стал председателем совета директоров "Зенита", эту должность он занимает и сейчас. 

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Сергей Фурсенко

Сергей Фурсенко назначен на пост президента ФК "Зенит"

"Фурсенко - идеальная кандидатура на пост президента "Зенита", учитывая его искреннюю влюбленность в футбол, в "Зенит" и в Санкт-Петербург, учитывая его опыт и политический вес, учитывая, что при нем новый "Зенит" добился первой значительной победы. Чем вызваны перемены, я точно не знаю. Может быть, Алексей Миллер потерял терпение из-за второго подряд невыхода клуба в Лигу чемпионов, может быть, Александр Дюков и Максим Митрофанов решили заняться чем-то другим. Причины не важны, важно то, что Фурсенко на данном этапе - идеальная кандидатура на должность руководителя клуба", - сказал Черкасов.

"Не могу сказать, что назначение Фурсенко стало неожиданным, потому что подобная история напрашивалась по целому ряду причин. Изначально было понятно, что Александру Дюкову, руководителю такой компании, как "Газпром-Нефть", будет тяжело грамотно выполнять функции президента "Зенита". Что касается позиции генерального директора, то Максим Митрофанов - человек молодой, он долго стоял у руля и фактически исполнял функционал президента клуба, но представительская функция, возложенная на Максима Львовича (Митрофанова), не соответствовала уровню и статусу "Зенита". Для общения с такими политическими, экономическими тяжеловесами, как, например, Виталий Мутко, Леонид Федун, Евгений Гинер, фигура Сергея Фурсенко полностью подходит, а Максима Львовича - явно нет", - отметил собеседник ТАСС.

На вопрос, может ли негативно сказаться на "Зените" тот факт, что Фурсенко уже почти пять лет не работал в российском футболе, Черкасов ответил: "Думаю, это только плюс. Иногда важно отойти в сторонку и посмотреть на происходящее. Вполне может быть, что Фурсенко возвращается в футбол со свежими идеями и незамыленным взглядом. Так что я в этом вижу только плюс".

Фурсенко в декабре 2005 года стал председателем совета директоров "Зенита". Через месяц он был назначен президентом клуба и оставался на данном посту до марта 2008 года, в период работы Фурсенко в "Зените" санкт- петербургская команда выиграла чемпионат России - 2007. С февраля 2010 года по июль 2012-го он являлся президентом Российского футбольного союза (РФС).

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