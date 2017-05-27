Митрофанов назначен советником председателя правления ФК "Зенит"

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Максим Митрофанов назначен на должность советника председателя правления санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" по стадиону и спортивной инфраструктуре. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
В пятницу было объявлено, что пост президента "Зенита" занял Сергей Фурсенко. Он будет временно исполнять обязанности генерального директора клуба, с 2007 года этот пост занимал Митрофанов.
В 2006 году Митрофанов был директором по коммерческой деятельности, управлению и развитию ФК "Зенит".