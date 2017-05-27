Сарсания стал спортивным директором футбольного клуба "Зенит"

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Константин Сарсания назначен спортивным директором футбольного клуба "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.
Сарсания впервые пришел в "Зенит" в 2006 году. Первоначально он работал в должности спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. В 2009 году Сарсания стал спортдиректором московского "Динамо".
С 2010-го работал в Российском футбольном союзе (РФС) в качестве советника по спортивным вопросам президента организации, на тот момент эту должность занимал Сергей Фурсенко. В пятницу Фурсенко был назначен на пост президента и председателя правления "Зенита", он ранее руководил петербургским клубом в 2005-2008 гг., когда там работал и Сарсания.
В качестве главного тренера Сарсания в 2009 году работал в подмосковных "Химках", с 2010 по 2012 год - в воронежском "Факеле". В 2012 году стал президентом воронежского клуба. В 2013 году возглавил литовский "Атлантас".
В 2007 году "Зенит" одержал победу в чемпионате России. В сезоне-2007/08 петербургская команда выиграла Кубок УЕФА.