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Сарсания стал спортивным директором футбольного клуба "Зенит"

Спорт
27 мая, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Ранее уже Сарсания занимал эту должность с 2006 по 2007 год

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Константин Сарсания

Константин Сарсания

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Константин Сарсания назначен спортивным директором футбольного клуба "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

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Сергей Фурсенко назначен на пост президента ФК "Зенит"

Сарсания впервые пришел в "Зенит" в 2006 году. Первоначально он работал в должности спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. В 2009 году Сарсания стал спортдиректором московского "Динамо". 

С 2010-го работал в Российском футбольном союзе (РФС) в качестве советника по спортивным вопросам президента организации, на тот момент эту должность занимал Сергей Фурсенко. В пятницу Фурсенко был назначен на пост президента и председателя правления "Зенита", он ранее руководил петербургским клубом в 2005-2008 гг., когда там работал и Сарсания.

В качестве главного тренера Сарсания в 2009 году работал в подмосковных "Химках", с 2010 по 2012 год - в воронежском "Факеле". В 2012 году стал президентом воронежского клуба. В 2013 году возглавил литовский "Атлантас". 

В 2007 году "Зенит" одержал победу в чемпионате России. В сезоне-2007/08 петербургская команда выиграла Кубок УЕФА.

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