Павел Пивоваров стал исполнительным директором ФК "Зенит"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Павел Пивоваров назначен на должность первого заместителя председателя правления - исполнительного директора санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Ранее Пивоваров занимал пост заместителя генерального директора клуба.

26 мая было объявлено, что председателем правления и президентом "Зенита" стал Сергей Фурсенко. Отмечается, что в клубе создан аппарат при председателе правления, его руководителем назначен Тогрул Мамедов, ранее работавший советником генерального директора в аппарате управления ЗАО "Газпром инвест Юг". В сезоне-2011/12 он был главой наблюдательного совета хоккейного ЦСКА.

В состав аппарата также войдут Максим Митрофанов (советником председателя правления по стадиону и спортивной инфраструктуре), Вадим Пархачев (будет отвечать за экономику и финансы, до настоящего времени он был заместителем финансового директора РФС), Елена Еремеева (займется аудитом и внутренним контролем, ранее она работала директором по экономике и финансам "Зенита" и занимала должность финансового директора РФС).