Отношения России с Советом Европы. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 июня стало известно, что Россия заблокировала на треть свой взнос в Совет Европы (СЕ) за 2018 г.

Такое решение было принято в связи с лишением российской делегации права голоса в Парламентской ассамблее СЕ (ПАСЕ) из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об отношениях России с СЕ и ПАСЕ.

Россия и Совет Европы

Российская Федерация подала заявку на вступление в Совет Европы 7 мая 1992 г. После событий 1993 г., связанных с роспуском Верховного совета РФ, рассмотрение заявки было заморожено, а в феврале 1995 г. из-за боевых действий в Чечне процедура была остановлена. В сентябре 1995 г., после того как РФ приступила к политическому урегулированию конфликта, процесс принятия в организацию был возобновлен. В январе 1996 г. ПАСЕ проголосовала за вступление России в Совет Европы. 28 февраля 1996 г. Россия стала членом организации.

При этом РФ взяла на себя ряд обязательств, включая присоединение к европейским документам, принятие закона об альтернативной службе; признание юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ); мониторинг соблюдения взятых обязательств. К настоящему времени Российская Федерация присоединилась к 60 договорно-правовым актам СЕ.

Среди них конвенция о защите прав человека и основных свобод (за исключением протокола об отмене смертной казни), конвенции, касающиеся защиты национальных меньшинств, предотвращения пыток, местного самоуправления, сотрудничества в области образования, спорта, кинопроизводства и т.д.

Отношения России с Парламентской ассамблеей

С момента присоединения к СЕ Россия неоднократно подвергалась критике со стороны участников этой организации, в частности ПАСЕ. Депутаты высказывали претензии к России по различным поводам (операции на Кавказе, отсутствие юридически оформленной отмены смертной казни, признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, "дело Сергея Магнитского" и др.). Кроме того, в ПАСЕ неоднократно поднимался вопрос об ограничении или приостановлении полномочий российской делегации. Так, в 2000 г. Россию лишали права голоса из-за нарушений прав человека в Чечне, но в 2001 г. полномочия были восстановлены.

Один из острых вопросов - снятие с России мониторинга обязательств. Российские парламентарии считают, что наша страна выполнила большинство условий, взятых в 1996 г. ПАСЕ же выдвигает новые требования и настаивает на проверке их исполнения.

В 2014 г. после вхождения Крыма в состав РФ отношения между ПАСЕ и Россией вновь ухудшились. На весенней сессии 2014 г. была принята резолюция, согласно которой российская делегация вновь была лишена права голоса, а также исключена из руководящих органов Ассамблеи (бюро и постоянного комитета) и отстранена от работы в миссиях наблюдателей. В январе 2015 г. санкции были продлены до апреля 2015 г. В связи с этим делегация РФ приняла решение о прекращении участия в деятельности Ассамблеи до конца 2015 г., а затем отказалась от участия в январской сессии 2016 г.

30 января 2016 г. председатель Госдумы Федерального собрания РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия возобновит работу в ПАСЕ "лишь тогда, когда делегации будут возвращены все без исключения полномочия". В начале 2017 г. председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в текущем году Россия продолжит сотрудничество с ПАСЕ, но участвовать в ее пленарных заседаниях и работе комитетов не будет.

Бюджет СЕ и взносы России

По уставу, деятельность Совета Европы финансируется правительствами всех государств-членов. Бюджет складывается за счет их взносов пропорционально численности населения и с учетом уровня экономического развития. Членские взносы стран идут на финансирование всей структуры СЕ (Комитета министров, ПАСЕ, ЕСПЧ и Конгресса местных и региональных властей) и программ ПАСЕ, направленных на защиту прав человека и соблюдение принципов демократии в странах-членах. За неуплату в срок начисляются проценты. До сих пор Россия входила в пятерку крупнейших доноров организации (наряду с Францией, Германией, Италией и Великобританией). В 2017 г. общий бюджет СЕ составил €454 млн, взнос России - €33 млн.

Осенью 2015 г. спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин заявил о планах перечисления Совету Европы неполной суммы. За 2016 и 2017 г. Россия погасила свои финансовые обязательства перед СЕ. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, заблокированная часть взноса за 2018 г. составляет около €11 млн.

Что говорили о ПАСЕ и ее финансировании российские политики

"Перспектива исключения или ухода России из Совета Европы на сегодняшний день отсутствует… Вопрос о возможности отказа России от выплаты членского взноса пока не стоит. Но если ситуация пойдет по пути обострения, тогда только можно будет о чем-то говорить" (глава делегации РФ в ПАСЕ, председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, 4 апреля 2014 г.).

"Логично было бы направить деньги с этой болтовни, 1 млрд рублей, на благое дело, на модернизацию дошкольного образования Крыма и Севастополя. Тем самым мы покажем наш позитивный настрой коллегам в ПАСЕ" (первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам Владимир Петров, 16 апреля 2014 г.).

"Я думаю, что такая постановка вопроса имеет под собой основание, потому что нашей делегации полгода не будет, а за российские деньги члены ПАСЕ с маргинальным мышлением будут ездить по миру, проводить мониторинги, пить кофе, вкусно кушать, а Россия все будет это оплачивать" (спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, 16 апреля 2014 г.).

"Это инструмент политического давления... На наши деньги работают представители других стран и нам делают пакости" (лидер ЛДПР Владимир Жириновский, 26 июня 2015 г.).

"Вообще, честно говоря, ПАСЕ все больше и больше превращается в маргинальную организацию, ни на что не влияющую, не реагирующую и не откликающуюся, что называется, на злобу дня. Все большее разочарование вызывает ее деятельность" (председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, 2 июня 2017 г.).