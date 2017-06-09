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"Подвешенный парламент" в Великобритании. Досье

Биографии и справки
9 июня, 12:57 UTC+3

8 июня в стране состоялись досрочные выборы в Палату общин

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© AP Photo/Markus Schreiber

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 июня в Великобритании состоялись досрочные выборы в Палату общин (нижняя палата парламента), инициированные премьер-министром Терезой Мэй с целью заручиться поддержкой населения в преддверии переговоров о выходе страны из Евросоюза.

Однако в результате правящая Консервативная партия потерпела неудачу, потеряв абсолютное большинство мест. По итогам голосования будет создан "подвешенный парламент".

"Подвешенный парламент"

Парламент называют "подвешенным" (hung parliament), если ни одна из партий по итогам выборов не получила в нем абсолютного большинства.

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В таком случае возможность формировать правительство дается лидерам двух ведущих партий страны - Консервативной и Лейбористской. Первым это право получает действующий премьер-министр, даже если его партия обладает меньшим количество мандатов, чем оппозиция.

Он имеет возможность сформировать правительственную коалицию с небольшими политическими силами, прошедшими в парламент, или создать правительство меньшинства. Во втором случае необходимо заручиться поддержкой других партий при голосовании в парламенте по конкретным законопроектам. В истории Великобритании "подвешенный парламент" формировался нечасто, последние три раза - в 1929, 1974, 2010 гг.

1929 г.

На выборах 30 мая 1929 г. правящая Лейбористская партия под руководством Рамсея Макдональда получила 287 мандатов из 615, а консерваторы, возглавляемые Стэнли Болдуином, - 260. В парламент также вошли еще четыре партии, включая Либеральную (59 мест), и независимые депутаты. Макдональд сформировал правительство меньшинства, договорившись о поддержке с либералами. Макдональд оставался у власти до 1935 г.

1974 г.

В ходе голосования 28 февраля 1974 г. правящая Консервативная партия во главе с Эдвардом Хитом получила 297 мест из 635, лейбористы, лидером которых был Гарольд Вильсон, - 301. Согласно правилам, Эдвард Хит первым начал процесс создания кабинета. Он планировал сформировать коалицию с либералами, которые получили в Палате 14 мандатов, однако переговоры прошли безуспешно, после чего Хит подал в отставку.

Премьером стал Гарольд Вильсон, создав правительство меньшинства. Чтобы заручиться большей поддержкой в парламенте, он инициировал новые выборы, которые прошли в октябре того же года. В результате Вильсон получил большинство в три мандата. Возглавлял правительство до 1976 г.

2010 г.

По итогам выборов 6 мая 2010 г. лейбористы во главе с Гордоном Брауном, находившиеся у власти, получили 258 мест из 650, а консерваторы с Дэвидом Кэмероном - 306. Браун попытался создать коалицию с партией "Либеральные демократы" (57 мест), однако переговоры оказались неудачными, после чего он подал в отставку. Договориться с либеральными демократами удалось Кэмерону. В результате очередных выборов 7 мая 2015 г. у его партии оказалось абсолютное большинство мест в Палате общин.

Однако 23 июня 2016 г. в Великобритании состоялся референдум, по итогам которого почти 52% британцев высказались за выход страны из ЕС. В связи с этим Кэмерон, инициировавший голосование и выступавший за членство страны в реформированной организации, заявил, что покинет посты главы правительства и лидера консерваторов. 13 июля его преемницей стала Тереза Мэй. 

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