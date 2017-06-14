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Случаи пожаров в высотных домах в мире. Досье

Биографии и справки
14 июня, 19:33 UTC+3

В результате пожара в лондонском Grenfell Tower 14 июня погибли не менее 12 человек

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Пожар в жилом доме Grenfell Tower

Пожар в жилом доме Grenfell Tower

© EPA/ANDY RAIN

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 июня 2017 г. в Лондоне в результате пожара в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower погибли не менее 12 человек. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию пожаров в высотных зданиях (выше 15 этажей), жертвами которых становились десять и более человек. Всего с 1990 г. в мире зафиксировано пять таких случаев. В хронологию не включены пожары, возникшие в результате террористических актов.

 

20 ноября 1996 г. в Гонконге на ул. Натан-роуд произошел пожар в 16-этажном торгово-офисном комплексе Garley Building. Возгорание возникло в ходе сварочных работ при установке новых лифтов. Огонь быстро распространился по строительным лесам из бамбука, которые были установлены в лифтовых шахтах. Пожарная сигнализация в здании была отключена из-за частых ложных срабатываний, вызванных ремонтом, поэтому многие из находившихся в здании не успели эвакуироваться. Погиб 41 человек, еще 81 получили травмы.

 

15 ноября 2010 г. в Шанхае (Китай) полностью выгорело 28-этажное жилое здание на ул. Цзяочжоу. Пожар возник на десятом этаже и быстро распространился вверх и вниз по фасаду. Причиной стали ремонтные работы, которые субподрядчики вели с нарушениями правил пожарной безопасности. Из-за возникшей при сварке искры загорелись деревянные строительные леса, после чего огонь перекинулся на легковоспламеняющуюся полиуретановую плитку, которой было облицовано здание. Тушение осложнялось отсутствием у пожарных оборудования, позволяющего бороться с огнем на высоте 85 метров. Всего в пожаре погибли 58 человек, травмы получили более 100.

 

19 мая 2015 г. полностью выгорело 16-этажное жилое здание на проспекте Азадлыг в Баку (Азербайджан). К тушению пожара были привлечены несколько пожарных расчетов и три вертолета азербайджанского Министерства по чрезвычайным ситуациям. Быстрому распространению огня по внешним стенам многоэтажки послужила легковоспламеняющаяся токсичная полиуретановая плитка, которой было облицовано здание. Погибли 15 человек (в их числе пять детей), 63 человека пострадали.

 

19 января 2017 г. в центре Тегерана загорелся многоэтажный торговый комплекс "Пласко" - одно из самых старых высотных зданий иранской столицы, построенное в 1962 г. Возгорание произошло на девятом этаже 17-этажного комплекса. Огонь быстро охватил всю верхнюю часть здания, в котором размещались 570 магазинов по продаже одежды и обуви. Прибывшие на место происшествия многочисленные пожарные расчеты около 3,5 часов вели борьбу с огнем, после чего горевшее здание рухнуло, завалившись на находящиеся рядом строения. Всего в результате ЧП погибли 20 пожарных и продавец одного из магазинов. Ранения получили 70 человек. Руководитель Исламской Республики Иран Али Хаменеи назвал погибших пожарных "шахидами" и "героями". О причинах возгорания в СМИ не сообщалось, власти города обещали отстроить комплекс "Пласко" заново.

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Пожар в жилом комплексе в Лондоне
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