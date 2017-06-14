Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число жертв пожара в 24-этажном жилом доме в Лондоне возросло до 12

Происшествия
14 июня, 19:15 дата обновления: 14 июня, 19:31 UTC+3

Представитель Скотланд-Ярда Стюарт Канди предположил, что число смертельных случаев будет увеличиваться

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Matt Dunham

ЛОНДОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Число жертв крупного пожара в жилом доме Grenfell Tower в западной части Лондона достигло 12. Об этом заявил представитель Скотланд-Ярда Стюарт Канди.

"К сожалению, я могу подтвердить, что 12 человек погибли. Я предполагаю, что число смертельных случаев, к сожалению, будет увеличиваться", - сказал он.

Читайте также новости по теме:
Пожар в жилом комплексе в Лондоне
© EPA/DAN HIMBRECHTS

DM: причиной пожара в лондонской высотке мог стать неисправный холодильник

Крупный пожар в Лондоне может отсрочить старт переговоров по Brexit

В результате пожара в высотке в Лондоне погибли шесть человек

Представитель столичной пожарной службы Стив Аптер сообщил, что пожарным удалось осмотреть практически все здание, хотя борьба с огнем продолжается. "Мы смогли обыскать на данный момент почти все здание, но огонь продолжает представлять для нас сложность", - сказал он.

Представитель службы скорой помощи Лондона Пол Вудроу в свою очередь сказал, что число госпитализированных в результате инцидента выросло до 79. 69 из них были доставлены в больницы на каретах скорой помощи, и еще 10 самостоятельно обратились за помощью. 18 человек находятся в критическом состоянии.

Сообщения о пожаре в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в районе Северный Кенсингтон поступили в среду на пульт экстренных служб незадолго до часа ночи (03:00 мск). По словам очевидцев, он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания.

В службе лондонской полиции ранее информировали, что в результате пожара погибли шесть человек. При этом официальные лица признали, что число жертв, скорее всего, увеличится.

По разным данным, во время пожара в доме находились от 400 до 600 человек. Пожарная служба сообщила, что многих людей удалось вывести из здания на ранней стадии спасательной операции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в жилом комплексе в Лондоне
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
2
Бизнесмен Михайлов просит взыскать с Навального и ФБК 500 тыс. руб. по иску о защите чести
3
Порошенко заявил о подготовке нового законопроекта по реинтеграции Донбасса
4
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
5
Суд ООН дал Украине срок до 12 июня 2018 года на подготовку меморандума по иску к РФ
6
Эксперты: поправки о мессенджерах и сим-картах защищают интересы граждан и бизнеса
7
Выживший в лесу на Урале четырехлетний мальчик доставлен на лечение в Екатеринбург
Темы дня
Загрузка...
Реклама