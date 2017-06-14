Число жертв пожара в 24-этажном жилом доме в Лондоне возросло до 12

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ЛОНДОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Число жертв крупного пожара в жилом доме Grenfell Tower в западной части Лондона достигло 12. Об этом заявил представитель Скотланд-Ярда Стюарт Канди.
"К сожалению, я могу подтвердить, что 12 человек погибли. Я предполагаю, что число смертельных случаев, к сожалению, будет увеличиваться", - сказал он.
Представитель столичной пожарной службы Стив Аптер сообщил, что пожарным удалось осмотреть практически все здание, хотя борьба с огнем продолжается. "Мы смогли обыскать на данный момент почти все здание, но огонь продолжает представлять для нас сложность", - сказал он.
Представитель службы скорой помощи Лондона Пол Вудроу в свою очередь сказал, что число госпитализированных в результате инцидента выросло до 79. 69 из них были доставлены в больницы на каретах скорой помощи, и еще 10 самостоятельно обратились за помощью. 18 человек находятся в критическом состоянии.
Сообщения о пожаре в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в районе Северный Кенсингтон поступили в среду на пульт экстренных служб незадолго до часа ночи (03:00 мск). По словам очевидцев, он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания.
В службе лондонской полиции ранее информировали, что в результате пожара погибли шесть человек. При этом официальные лица признали, что число жертв, скорее всего, увеличится.
По разным данным, во время пожара в доме находились от 400 до 600 человек. Пожарная служба сообщила, что многих людей удалось вывести из здания на ранней стадии спасательной операции.