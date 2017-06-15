ТАСС-ДОСЬЕ. 15 июня в Москве в возрасте 88 лет скончался народный артист СССР Алексей Баталов.

Алексей Владимирович Баталов родился 20 ноября 1928 г. во Владимире в семье театральных актеров Владимира Петровича Баталова (1902-1964) и Нины Антоновны Ольшевской (1908-1991).

Когда Алексею Баталову исполнилось пять лет, родители расстались. Мать вышла замуж за писателя Виктора Ардова.

Галерея 16 фото Галерея © Александра Мудрац/ТАСС Скончался Алексей Баталов

Во время Великой Отечественной войны Алексей Баталов вместе с матерью с 1942 г. находился в эвакуации в Бугульме (Татарская АССР, ныне - Республика Татарстан), где Ольшевская работала главным режиссером в местном драматическом театре. На его сцене Алексей Баталов, будучи школьником, дебютировал в качестве актера. В 1944 г. впервые снялся в кино, сыграв редактора школьной стенгазеты в военно-патриотическом фильме Лео Арнштама "Зоя" (в титрах не указан).

В 1950 г. окончил Школу-студию МХАТ (ныне - Школа-студия (институт) им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. А. П. Чехова), где обучался в мастерской Сергея Блинникова и Виктора Станицына.

В 1950-1953 гг. являлся актером Центрального театра Советской армии (ныне - Центральный академический театр Российской армии, Москва), в 1953-1957 гг. - Московского художественного академического театра, в 1957-1975 гг. - актером и режиссером киностудии "Ленфильм" (Ленинград, ныне - Санкт-Петербург).

Алексей Баталов был широко известен в качестве киноактера. Первая крупная работа - молодой рабочий Алексей Журбин в драме Иосифа Хейфица "Большая семья" (1954).

Среди наиболее известных ролей актера - Борис Бороздин в драме Михаила Калатозова "Летят журавли" (1957), врач Владимир Устименко в фильме Иосифа Хейфица "Дорогой мой человек" (1958), физик-ядерщик Дмитрий Гусев в киноповести Михаила Ромма "Девять дней одного года" (1961), Георгий Иванович в мелодраме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" (1979) и др.

Также снимался в фильмах: "Дело Румянцева" (1955, режиссер Иосиф Хейфиц), "Мать" по роману Максима Горького (1955, Марк Донской), "Дама с собачкой" по рассказу Антона Чехова (1960, Иосиф Хейфиц), "День счастья" по повести Юрия Германа (1964, Иосиф Хейфиц), "Живой труп" по пьесе Льва Толстого (1968, Владимир Венгеров), "Внимание, черепаха!" (1970, Ролан Быков), "Бег" по мотивам произведений Михаила Булгакова (1970, Александр Алов и Владимир Наумов), "Чисто английское убийство" по роману Сирила Хэйра (1974, Самсон Самсонов), "Звезда пленительного счастья" (1975, Владимир Мотыль), "Скорость" (1983, Дмитрий Светозаров), "Зонтик для новобрачных" (1986, Родион Нахапетов) и др. В общей сложности он сыграл в более чем тридцати картинах.

Был режиссером фильмов "Шинель" (1959, по повести Николая Гоголя), "Три толстяка" (1966, совместно с Иосифом Шапиро; по повести Юрия Олеши) и "Игрок" (1972, СССР - Чехословакия; по роману Федора Достоевского).

Написал сценарии к мультфильмам "Зайчонок и муха" (1977, режиссер Валентин Караваев) и "Чужая шуба" (1985, Ольга Розовская).

Принимал участие в озвучивании ряда анимационных и документальных фильмов.

С 1971 г. на протяжении ряда лет являлся секретарем правления Союза кинематографистов СССР.

С 1975 г. преподавал во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК; ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова), с 1981 г. - профессор. С 1989 г. несколько лет заведовал кафедрой актерского мастерства. Как руководитель курса выпустил семь актерских мастерских. Являлся художественным руководителем актерского факультета ВГИК.

С 2007 г. по 2013 г. - президент Российской академии кинематографических искусств "Ника". Также был президентом кинофестиваля "Московская премьера".

Автор книг "Диалоги в антракте" (1975, в соавторстве с Маргаритой Кваснецкой), "Судьба и ремесло" (1984), "Сундук артиста" (2016).

Народный артист СССР (1976).

Герой Социалистического Труда (1989).

Награжден орденами Ленина (1967, 1989), "За заслуги перед Отечеством" II и III степени (2008, 1998), "Кирилл и Мефодий" (Народная Республика Болгария).

Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1966), премии Ленинского комсомола (1967), Государственной премии СССР (1981), премии президента РФ в области литературы и искусства (2000), Государственной премии РФ (2005), премии города Москвы в области литературы и искусства (2009).

Был отмечен наградами Каннского фестиваля (1955, Франция; приз за лучший актерский состав фильма Иосифа Хейфица "Большая семья") и Московского международного кинофестиваля (2007, премия "За вклад в мировой кинематограф"), а также премией "Ника" (2002, номинация "Честь и достоинство").

Был дважды женат. Первая супруга - Ирина Константиновна Ротова, вторая - Гитана Аркадьевна Леонтенко. От первого брака имел дочь Надежду, от второго - дочь Марию.

Жизни и творчеству актера посвящены документальные фильмы "Свет звезды. Алексей Баталов. Портрет со спины" (2003, режиссер Наталия Ясницкая), "Алексей Баталов. Дорогой наш человек" (2008, Ирина Голубева), "Алексей Баталов. Я не торгуюсь с судьбой" (2013, Расим Полоскин), "Алексей Баталов. Он же Гога, он же Гоша" (2013, Филипп Сурков), а также одноименные книги "Алексей Баталов" Маргариты Кваснецкой (1983) и Лидии Крымовой и Михаила Осико (2000).

С 2008 г. Бугульминский государственный русский драматический театр носит имя Алексея Баталова. В честь актера назван астероид 4616 Batalov, открытый в 1975 г.