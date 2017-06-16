Случаи задержания российских судов пограничниками КНДР. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 июня 2017 г. в Японском море северокорейские пограничники задержали яхту Katalexa, следовавшую из Тайваня во Владивосток.

Инцидент произошел в 50 милях (90 км) от берегов КНДР, в настоящее время яхта отбуксирована в порт Раджин. Посольство РФ в КНДР потребовало освободить трех российских граждан, находящихся на борту судна.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию случаев, когда КНДР арестовывала российские суда. Всего за последние 15 лет было шесть таких инцидентов (включая задержание яхты 16 июня).

5 декабря 2005 г. рядом с мысом Мусудан пограничниками КНДР было задержано и отбуксировано в порт Кимчхэк грузовое судно "Терней", принадлежавшее российской судоходной компании ООО "Ардис". На борту судна, следовавшего с грузом из Южной Кореи во Владивосток, находились 14 человек.

По словам капитана "Тернея", он был вынужден зайти в территориальные воды из-за шторма, но северокорейские власти заподозрили судно в шпионаже и отказались допускать на борт российского консула. 10 декабря сообщалось, что экипаж "Терней" испытывает трудности с продовольствием. Конфликт удалось разрешить только после вмешательства посла России в КНДР. 19 декабря северокорейские власти позволили судну продолжить путь во Владивосток.

23 февраля 2008 г. власти КНДР по обвинению в нарушении границы задержали рядом с мысом Мусудан и отбуксировали в порт Кимчхэк российское грузовое судно "Лидия Демеш", принадлежавшее "Камчатморфлоту". Судно с экипажем из 25 человек совершало переход из Японии во Владивосток с грузом из 150 подержанных автомобилей. По словам капитана судна, он был вынужден зайти в территориальные воды КНДР из-за шторма. 28 февраля после переговоров российского генерального консула в Чхонджине Евгения Вальковича с северокорейскими властями, судно было освобождено и продолжило путь во Владивосток.

9 ноября 2008 г. в территориальных водах КНДР был задержан российский земснаряд (судно для проведения дноуглубительных работ) "Степан Демешев", который следовал из Находки (порт приписки, Приморский край) через южнокорейский порт Пусан в Таиланд. Возле берегов КНДР на земснаряде вышел из строя правый главный двигатель, капитан судна принял решение остановиться для ремонта и бросил якорь на расстоянии 3,6 морских миль (6,7 км) от северокорейского берега. При этом капитан не поставил в известность власти КНДР. Северокорейский пограничный корабль задержал земснаряд с экипажем из 14 человек и отвел его в порт Чхонжин. На следующий день ремонт был окончен, северокорейские пограничники покинули судно и разрешили "Степану Демешеву" продолжить плавание.

18 февраля 2009 г. был задержан теплоход "Омский-122", принадлежавший Амурскому речному пароходству, который следовал из Пусана во Владивосток с грузом стройматериалов и автомобильной техники. По словам капитана судна, из-за плохой погоды им было принято решение приблизиться к берегам КНДР, заранее поставив в известность пограничников. Однако в районе мыса Мусудан, в пяти милях от берега, с северокорейского военного катера была высажена на "Омский-122" группа пограничников. Они без объяснения причин потребовали следовать в северокорейский порт Кимчхек. 26 февраля судно с 17 членами экипажа на борту было освобождено.

13 мая 2016 г. северокорейское рыболовецкое судно задержало российскую яхту, находившуюся в 85 милях (157 км) от порта Косон. Яхта "Элфин" возвращалась в Приморье из Пусана после международных соревнований. Капитан был задержан, а российское судно отбуксировали в порт Кимчхэк. 15 мая пограничники освободили яхту и экипаж. После возвращения во Владивосток капитан "Элфина" рассказал, что северокорейские рыбаки заметили на борту яхты южнокорейский логотип и, учитывая напряженные отношения между КНДР и Южной Кореей, решили на всякий случай ее задержать.