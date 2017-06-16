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Посольство РФ в КНДР потребовало освободить экипаж задержанной российской яхты

Политика
16 июня, 11:07 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Генеральный консул РФ в городе Чондин Юрий Бочкарев направился на северо-восток КНДР, где находится яхта, чтобы встретиться с членами экипажа и выяснить подробности инцидента

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ПХЕНЬЯН, 16 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Посольство РФ в КНДР потребовало освободить российских граждан, находившихся на борту российской яхты яхта Katalexa. Об этом заявил в пятницу корреспонденту ТАСС в Пхеньяне пресс-секретарь димписсии Денис Самсонов.

По его словам, в посольстве "вызвало недоумение" заявление консульского департамента МИД КНДР о том, что яхту задержали в Японском море за нарушение границы этой страны. По нашим сведениям, отметил Самсонов, она была задержана в районе, который расположен не ближе 50 миль от берега.

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В настоящее время Katalexa находится в порту города Раджин на северо-востоке КНДР. Туда срочно направился генеральный консул РФ в городе Чондин Юрий Бочкарев, чтобы встретится с членами экипажа и выяснить подробности инцидента. Ему оказывает содействие руководитель действующей в Раджине российской компании "РосонКонТранс" Иван Тонких, который выясняет, имеется ли в распоряжении россиян питьевая вода и горячая пища.

В посольстве РФ в КНДР создан оперативный штаб в связи с этим инцидентом.

Приморскую яхту Katalexa, которую задержали северокорейцы в Японском море, перегоняли с Тайваня во Владивосток, на остров Русский, сообщили ТАСС в краевой Федерации парусного спорта. По данным этой организации, на ней три члена экипажа.

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