Посольство РФ в КНДР потребовало освободить экипаж задержанной российской яхты

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ПХЕНЬЯН, 16 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Посольство РФ в КНДР потребовало освободить российских граждан, находившихся на борту российской яхты яхта Katalexa. Об этом заявил в пятницу корреспонденту ТАСС в Пхеньяне пресс-секретарь димписсии Денис Самсонов.
По его словам, в посольстве "вызвало недоумение" заявление консульского департамента МИД КНДР о том, что яхту задержали в Японском море за нарушение границы этой страны. По нашим сведениям, отметил Самсонов, она была задержана в районе, который расположен не ближе 50 миль от берега.
В настоящее время Katalexa находится в порту города Раджин на северо-востоке КНДР. Туда срочно направился генеральный консул РФ в городе Чондин Юрий Бочкарев, чтобы встретится с членами экипажа и выяснить подробности инцидента. Ему оказывает содействие руководитель действующей в Раджине российской компании "РосонКонТранс" Иван Тонких, который выясняет, имеется ли в распоряжении россиян питьевая вода и горячая пища.
В посольстве РФ в КНДР создан оперативный штаб в связи с этим инцидентом.
Приморскую яхту Katalexa, которую задержали северокорейцы в Японском море, перегоняли с Тайваня во Владивосток, на остров Русский, сообщили ТАСС в краевой Федерации парусного спорта. По данным этой организации, на ней три члена экипажа.