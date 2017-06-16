МИД РФ проверяет информацию о возможном захвате северокорейцами яхты Katalexa

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. МИД РФ проверяет информацию о возможном захвате северокорейцами приморской яхты Katalexa в Японском море, сообщил корреспонденту ТАСС представитель МИД РФ во Владивостоке.

"Мы получили информацию о возможном захвате яхты. В четверг обратились в консульские учреждения России в КНДР, чтобы проверить эту информацию, но ответа пока не получили", - сообщил собеседник агентства.

В Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивостока корреспонденту ТАСС сообщили, что в четверг получили информацию о захвате яхты Katalexa в Японском море. Эта информация, по словам представителя МСКЦ, "проверяется по каналам МИД".

По данным ТАСС, яхта с таким названием не числится в реестрах яхт-клубов.

В 2016 году яхта "Элфин", принадлежащая Приморской федерации парусного спорта и следовавшая из южнокорейского порта Пусан во Владивосток после международной регаты, была задержана 14 мая примерно в 80 милях от побережья КНДР и отбуксирована в порт Кимчак. Генконсул РФ Юрий Бочкарев тогда встретился в Кимчаке с представителями местной пограничной службы, согласно изложенной ими версии, яхта была задержана одной из рыболовных шхун КНДР. Рыбаки заметили на ее борту южнокорейский логотип и, учитывая напряженные отношения между КНДР и Южной Кореей, решили на всякий случай перестраховаться и отбуксировать ее в Кимчак. Таким образом, сообщили генконсулу, "задержание яхты произошло по ошибке".

В погранслужбе Кимчака разобрались в ситуации, разрешили яхте покинуть порт и она прибыла во Владивосток.