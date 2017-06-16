Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Предположительно задержанную в Японском море яхту Katalexa перегоняли с Тайваня в Приморье

Происшествия
16 июня, 7:35 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина

Как заявили в краевой Федерации парусного спорта, яхта должна была прибыть к острову Русский, к месту стоянки

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Приморскую яхту Katalexa, которую предположительно задержали северокорейцы в Японском море, перегоняли с Тайваня во Владивосток, на остров Русский, сообщили ТАСС в краевой Федерации парусного спорта.

"Эта яхта не относится к нашей федерации. По нашей информации, на ней три члена экипажа. Яхту перегоняли с Тайваня во Владивосток, на остров Русский, к месту стоянки", - рассказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что Морской спасательно-координационный центр Владивосток в четверг получил информацию о захвате северокорейцами яхты Katalexa в Японском море. Представительство МИД во Владивостоке обратились в консульские учреждения России в КНДР, чтобы проверить эту информацию, но ответа пока не получили.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: американцы особенно агрессивно вмешивались в российские выборы в 2012 году
2
Путин считает, что излишняя демонизация Сталина - один из путей атаки на Россию
3
В Петербурге нашли пропавшую женщину с месячной внучкой
4
Боксер Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию перед боем с Уордом
5
Полиция Вашингтона арестовала двух граждан Турции за участие в беспорядках
6
Полиция Вашингтона выдала ордеры на арест девяти охранников Эрдогана
7
Полиция и МЧС разыскивают пропавшую в лесопарке в Петербурге женщину с месячной внучкой
Темы дня
Загрузка...
Реклама