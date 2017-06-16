Предположительно задержанную в Японском море яхту Katalexa перегоняли с Тайваня в Приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Приморскую яхту Katalexa, которую предположительно задержали северокорейцы в Японском море, перегоняли с Тайваня во Владивосток, на остров Русский, сообщили ТАСС в краевой Федерации парусного спорта.
"Эта яхта не относится к нашей федерации. По нашей информации, на ней три члена экипажа. Яхту перегоняли с Тайваня во Владивосток, на остров Русский, к месту стоянки", - рассказал собеседник агентства.
Ранее ТАСС сообщал, что Морской спасательно-координационный центр Владивосток в четверг получил информацию о захвате северокорейцами яхты Katalexa в Японском море. Представительство МИД во Владивостоке обратились в консульские учреждения России в КНДР, чтобы проверить эту информацию, но ответа пока не получили.