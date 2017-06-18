Крупнейшие в мире лесные пожары по числу человеческих жертв. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 июня 2017 г. в Португалии в районе населенного пункта Педроган-Гранди к северо-востоку от Лиссабона возник крупный лесной пожар. Сообщается как минимум о 57 погибших. Большинство из них оказались в огненной ловушке на автомобильной дороге при попытке эвакуироваться в безопасные районы.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о крупнейших лесных пожарах по числу человеческих жертв. Всего за последние 20 лет в мире произошло пять случаев крупных лесных пожаров (включая природное бедствие 2017 г. в Португалии), приведших к гибели 40 и более человек.

С августа 1997 г. по март 1998 г. сильные лесные пожары бушевали в Индонезии - в частности, на островах Суматра и Калимантан. Причиной стало распространенное в Юго-Восточной Азии подсечно-огневое земледелие, при котором для создания новой пашни выжигается лес. Огонь охватил территорию площадью более 2 млн га, к концу сентября пожары были объявлены национальным бедствием. Смог от них накрыл Индонезию, а также Малайзию, Сингапур, Бруней, частично Таиланд, Филиппины и Вьетнам. В зоне бедствия находились более 70 млн человек. От легочных и респираторных расстройств, астмы, удушья погибли около 240 индонезийцев, десятки тысяч человек пострадали от смога. Аварии на воздушном, морском и речном транспорте в условиях низкой видимости из-за смога привели к гибели не менее 300 человек. Пожары усилила аномальная засуха, вызванная воздействием природного явления Эль-Ниньо - циклического повышения температуры воды в тропической зоне Тихого океана.

В июне - сентябре 2007 г. в различных районах Греции в условиях сильной жары, достигавшей плюс 40 градусов Цельсия, пожар уничтожил более 270 тыс. га леса. Наиболее серьезной ситуация была с 23 по 27 августа, когда пожарная обстановка вышла из-под контроля и огонь мог уничтожить все леса в районе горы Олимп. Всего в результате природного бедствия погибли 84 человека. В тушении пожаров принимала участие авиация большинства стран Евросоюза, Россия посылала на помощь самолет Бе-200 и 13 пожарных вертолетов.

В феврале - марте 2009 г. в Австралии (штат Виктория) произошла рекордная за всю историю страны серия лесных пожаров, уничтожившая порядка 450 тыс. гектаров леса и приведшая к гибели в общей сложности 173 человек. Возгорания произошли в условиях сильной засухи и аномальной жары, достигавшей плюс 45 градусов Цельсия. При этом часть пожаров возникла из-за аварий на линиях электропередач или поджогов. 7 февраля огонь практически полностью уничтожил город Мэрисвиль (там погибли 45 человек). Справиться с огнем удалось только после похолодания и дождя, который прошел над пострадавшими районами 4-6 марта.

2 декабря 2010 г. в Израиле близ горы Кармель (Хайфский округ) в условиях сильной засухи начался крупный лесной пожар. Были уничтожены 250 коттеджей, выгорело 5 тыс. га в заповедной зоне на склонах горы, огонь уничтожил около 5 млн деревьев. Погибли 44 человека, из них 39 были курсантами Управления тюрем Израиля (ШАБАС), которые ехали в автобусе, оказавшемся в огненной ловушке. Для тушения пожара были привлечены более 40 воздушных судов разных стран, в том числе авиагруппировка МЧС России в составе двух самолетов Бе-200, двух самолетов Ил-76 и противопожарного вертолета Ми-26. Именно массированное применение авиации позволило переломить 6 декабря ситуацию и справиться с огнем.

Крупнейший природный пожар в современной истории - Пештиго, США

8 октября 1871 г. в США лесной пожар, возникший после длительной засухи и распространявшийся сильным ветром, который принес атмосферный фронт, привел к огненному шторму. Огонь полностью уничтожил город Пештиго (шт. Висконсин) и несколько небольших деревень. Погибли 1,5 тыс. человек - практически все жители поселений. Пожаром было уничтожено порядка 500 тыс. га леса. Несмотря на масштабы, пожар остался практически не замеченным современниками, поскольку в тот же день другой сильный пожар уничтожил г. Чикаго (шт. Иллинойс).