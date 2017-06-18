В результате лесных пожаров в Португалии погибли 19 человек

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 19 человек погибли, 20 пострадали и двое числятся пропавшими без вести в результате лесных пожаров в округе Лейрия (Португалия). Об этом сообщило Agence France-Presse.
"Мы можем подтвердить 19 погибших, все гражданские. Трое погибли от отравления дымом и 16 были найдены сгоревшими в своих автомобилях, оказавшись отрезанными огнем на участке трассы из Фигейро-душ-Виньюш в Каштаньейра- ди-Пера", - приводит агентство слова представителя властей. Он добавил, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
По словам агентства, пожар начался в 15 часов по местному времени в субботу (17:00 мск). Со стихией борются порядка 500 пожарных, шестеро из них пострадали.