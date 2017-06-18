Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В результате лесных пожаров в Португалии погибли 19 человек

Происшествия
18 июня, 3:32 UTC+3 МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Трое погибли от отравления дымом, еще 16 были найдены сгоревшими в своих автомобилях, сообщает Agence France-Presse

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 19 человек погибли, 20 пострадали и двое числятся пропавшими без вести в результате лесных пожаров в округе Лейрия (Португалия). Об этом сообщило Agence France-Presse.

"Мы можем подтвердить 19 погибших, все гражданские. Трое погибли от отравления дымом и 16 были найдены сгоревшими в своих автомобилях, оказавшись отрезанными огнем на участке трассы из Фигейро-душ-Виньюш в Каштаньейра- ди-Пера", - приводит агентство слова представителя властей. Он добавил, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По словам агентства, пожар начался в 15 часов по местному времени в субботу (17:00 мск). Со стихией борются порядка 500 пожарных, шестеро из них пострадали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Португалия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Politico: в Белом доме не хотят лишаться права снимать санкции с РФ
2
Глава МИД ФРГ: попытка Обамы унизить Россию была ошибкой
3
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
4
Прокуратура Украины возбудила дело за экспорт угля из неподконтрольного Донбасса
5
СК настаивает на передаче из полиции дела о гибели ребенка в Балашихе
6
Оливер Стоун выразил сожаление, что в США многие выступают против любых отношений с РФ
7
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
Темы дня
Загрузка...
Реклама