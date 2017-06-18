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Биография начальника ГИБДД РФ Михаила Черникова

Биографии и справки
18 июня, 18:00 UTC+3

18 июня 2017 года опубликован указ президента РФ Владимира Путина о назначении Черникова начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ

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Михаил Черников

Михаил Черников

© Пресс-служба губернатора Хабаровского края/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 июня 2017 г. опубликован указ президента России Владимира Путина о назначении генерал-майора полиции Михаила Черникова начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ.

Михаил Юрьевич Черников родился 11 января 1974 г. в гор. Ачинске (Красноярский край). Его отец работал электрослесарем, мать - инженером.

Окончил Красноярский инженерно-строительный институт (ныне - Инженерно-строительный институт Сибирского федерального университета, СФУ), в 2003 г. - Красноярский государственный университет (в настоящее время - в составе СФУ) по специальности "юрист".

В 1995 г. начал службу в органах внутренних дел в должности госавтоинспектора дорожного надзора отдела Госавтоинспекции Управления внутренних дел (УВД) г. Ачинска.

С 1996 г. по 2003 г. служил в различных подразделениях УВД г. Ачинска, занимал должности командира роты дорожно- постовой службы, начальника отдела ГИБДД, заместителя начальника управления - начальника отдела кадров.

В 2003-2006 гг. - заместитель начальника управления - начальник милиции общественной безопасности УВД г. Ачинска и Ачинского района. 15 мая 2006 г. Михаил Черников был назначен начальником Управления ГИБДД ГУВД Красноярского края. Краевым Главным управлением МВД РФ в это время руководил Александр Горовой, который в 2010 г. был переведен на Ставрополье, а в июне 2011 г. назначен первым заместителем министра внутренних дел РФ.

9 мая 2011 г. Михаил Черников занял должность заместителя начальника Главного управления МВД по Ставропольскому краю Александра Горового, а с июля 2011 г. - Александра Олдака.

5 февраля 2015 г. указом президента РФ Черников был назначен начальником УМВД РФ по Хабаровскому краю. Сменил на посту генерал-майора полиции Андрея Сергеева, который возглавил Главное управление МВД по Челябинской области.

С 17 июня 2017 г. - начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.

Генерал-майор полиции (2015).

Женат, имеет двух сыновей. Супруга Елена в 2006 г. работала старшим инспектором милиции общественной безопасности Красноярского края.

Мастер спорта СССР по гиревому спорту, кандидат в мастера спорта по дзюдо. 

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