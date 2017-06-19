Новый секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 июня 2017 г. Общественная палата РФ нового, шестого, созыва на своем первом пленарном заседании избрала своим секретарем журналиста Валерия Фадеева.

Валерий Александрович Фадеев родился 10 октября 1960 г. в Ташкенте Узбекской ССР (ныне - Республика Узбекистан).

В 1983 г. окончил факультет управления и прикладной математики Московского физико-технического института (МФТИ) в г. Долгопрудном Московской области.

С 1983 по 1984 г. работал в Центральном конструкторском бюро "Алмаз" (ныне - Научно-производственное объединение "Алмаз" им. академика А. А. Расплетина).

В 1984-1986 гг. служил в Ракетных войсках стратегического назначения Вооруженных сил СССР.

С 1986 по 1988 г. - научный сотрудник Вычислительного центра Академии наук СССР (АН СССР; ныне - Вычислительный центр имени А. А. Дородницына Российской академии наук). Занимался вопросами макроэкономики.

В 1988-1990 гг. работал в Институте энергетических исследований АН СССР. В 1990-1992 гг. - старший научный сотрудник Института проблем рынка АН СССР.

В 1993 г. перешел в Экспертный институт Российского союза промышленников и предпринимателей ("Эксин"; ныне - Научно-просветительский фонд "Экспертный институт"). В 1993-1995 гг. был заместителем директора "Эксина" Евгения Ясина.

Одновременно в 1992-1995 гг. - эксперт, научный редактор журнала "Коммерсантъ-Weekly" издательского дома "Коммерсантъ". В 1995 г. покинул редакцию вместе с рядом сотрудников, включая учредителя АОЗТ "Коммерсантъ-Weekly" Михаила Рогожникова. Принял участие в создании нового аналитического издания - журнала "Эксперт".

С 1995 по 1998 г. был научным редактором, первым заместителем главного редактора журнала "Эксперт" Михаила Рогожникова, с 1996 г. - Никиты Кириченко.

В 1998 г. по совместительству работал первым заместителем главного редактора газеты "Известия" Ивана Лаптева.

С ноября 1998 г. - главный редактор журнала "Эксперт".

В 2001-2004 гг. - один из соучредителей, сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

С июля 2006 г. - генеральный директор, совладелец ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт". Создатель телеканала "Эксперт-ТВ".

В 2006-2014 гг. был членом Общественной палаты РФ первого - четвертого составов (ОП РФ). Входил в ОП по президентской квоте. В 2006-2008 гг. занимал должность заместителя председателя комиссии по вопросам глобализма и национальной стратегии развития. В 2008-2014 гг. возглавлял комиссию по экономическому развитию и поддержке предпринимательства, входил в Совет ОП. Был одним из разработчиков закона "Об Общественной палате Российской Федерации".

В 2008 г. избран президентом Общероссийской организации работников СМИ "Медиасоюз". Руководитель гильдии деловой журналистики в "Медиасоюзе".

С 20 октября 2011 г. - член наблюдательного совета - председатель экспертного совета Агентства стратегических инициатив.

С 2011 г. - член Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Руководитель рабочей группы ОНФ "Качество повседневной жизни".

В 2012 г. вошел в число доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

С октября 2014 г. - ведущий общественно-политического ток-шоу "Структура момента" на Первом канале. В сентябре 2016 г. стал ведущим воскресного выпуска телепрограммы "Время" вместо Ирады Зейналовой. 15 декабря 2016 г. участвовал в ежегодной программе "Разговор с Дмитрием Медведевым" как представитель Первого канала.

В 2015 г. вошел в межведомственную группу по вопросам жилищно-коммунального хозяйства правительства РФ.

В мае 2016 г. принимал участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по отбору кандидатов в депутаты Госдумы РФ от Республики Коми. По итогам голосования занял шестое место, в окончательный список кандидатов не вошел.

20 марта 2017 г. указом президента РФ утвержден членом Общественной палаты РФ шестого состава.

Директор автономной некоммерческой организации "Институт общественного проектирования".

Член Совета старейшин Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Входит в Высший совет Всероссийской политической партии "Единая Россия". Сокоординатор партийной Либеральной платформы.

Член попечительского совета фонда "Вольное дело" Олега Дерипаски. Член Координационного комитета по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской православной церкви.

Женат. Супруга - Татьяна Игоревна Гурова (род. 1963), совладелица медиахолдинга "Эксперт", первый заместитель главного редактора журнала "Эксперт".