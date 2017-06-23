Блокировка мессенджеров в России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 июня 2017 г. глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к создателю популярной системы мгновенного обмена сообщениями (мессенджера) Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером, для внесения в реестр распространения информации.

Это необходимо для продолжения работы мессенджера в России. Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок, он будет заблокирован в России. При этом в Роскомнадзоре ранее заявляли, что не заинтересованы в прекращении его работы.

Причина возможной блокировки

Согласно закону от 5 мая 2014 г., внесшему поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", мессенджеры в России считаются организаторами распространения информации в интернете. С 1 августа 2014 г. Роскомнадзор ведет реестр организаторов распространения информации в сети. Согласно законодательству, мессенджеры и другие похожие сервисы с 2014 г. должны самостоятельно или по требованию ведомства зарегистрироваться в реестре, передав основные данные о себе: страну регистрации, налоговые идентификаторы, адреса для связи. Других требований к мессенджерам тогда введено не было, как и санкций за отказ предоставлять сведения Роскомнадзору.

Всего по состоянию на 23 июня 2017 г. в реестре значится 82 сервиса.

6 июля 2016 г. президент РФ Владимир Путин подписал два закона антитеррористической направленности. Первый - №374- ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности". Второй - №375-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности".

Неофициальное название этих законов - "пакет Яровой", по имени депутата Ирины Яровой (фракция "Единая Россия"), которая внесла их на рассмотрение в Госдуму.

Одно из положений "пакета Яровой" касается регулирования в России работы мессенджеров, которые с 20 июля 2016 г. обязали регистрироваться в реестре Роскомнадзора. За неисполнение этого требования работа таких сервисов в России может быть заблокирована. Также мессенджеры отныне должны идентифицировать своих пользователей и передавать информацию в федеральные органы исполнительной власти о применяемых методах кодирования сообщений, если их потребуется расшифровать.

С 1 июля 2018 г. вступает в силу положение "пакета Яровой", которое требует хранить на территории РФ в течение года информацию о фактах приема, передачи, доставки, обработки сообщений (в том числе видео и звуковых), а также о данных пользователях, участвующих в переписке.

Кроме того, в будущем от организаторов распространения информации потребуют хранить и сами эти сообщения, однако порядок и сроки хранения такой информации правительством еще не установлены. За нарушение этих требований предусмотрены штрафы для владельцев компаний, а сами мессенджеры вносятся в реестр заблокированных ресурсов.

Случаи блокировки за неисполнение "пакета Яровой"

Всего с момента вступления в силу "Пакета Яровой" в России были заблокированы шесть популярных мессенджеров. Во всех случаях они либо не отреагировали на требования Роскомнадзора о регистрации в реестре, либо отказались предоставлять информацию о себе, сославшись на то, что не собираются переносить в 2018 г. данные о сообщениях и пользователях в Россию.

10 апреля 2017 г. Роскомнадзор внес в реестр заблокированных сайтов американский мессенджер Zello, который работает по принципу рации. Он пользовался популярностью у российских водителей-дальнобойщиков. По данным представителей Zello, в России у нее насчитывалось около 400 тыс. активных пользователей.

19 апреля 2017 г. в реестр попал американский мессенджер imo для смартфонов. По данным интернет-портала statista.com, в России в 2016 г. мессенджер находился на 20-м месте по популярности. 22 июля 2017 г. мессенджер был разблокирован, после того как предоставил "Роскомнадзору" необходимую информацию.

26 апреля 2017 г. в России были заблокированы два американских сервиса - BlackBerry Messenger и V сhat, а также корейско-японский Line. BlackBerry Messenger является приложением для смартфонов одноименной модели, которые не очень популярны в России. V chat - браузерный аудиовизуальный чат, также не имел большого числа пользователей в РФ. Line, по данным statista.com, занимал 50-е место по популярности в России.

4 мая 2017 г. Роскомнадзор заблокировал крупнейший китайский мессенджер WeChat, который на тот момент имел более 900 млн пользователей, но использовался, в основном, в КНР (про число пользователей в России не сообщалось).

LinkedIn

Громким случаем стала блокировка в России 17 ноября 2016 г. заблокирована социальной сети для публикации резюме, поиска и установления деловых контактов LinkedIn, однако сделано это было не из-за "пакета Яровой", а по причине нарушения закона "О персональных данных". Произошло это после ряда фактов крупных краж данных пользователей соцсети.