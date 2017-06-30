Ответные меры России на санкции. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 июня 2017 г. президент РФ подписал указ "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации".

В 2014-2015 гг. Россия вводила ограничительные меры в ответ на иностранные санкции в связи с ситуацией на Украине. Они предусматривают запрет на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции из США, стран ЕС, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Украины, Албании, Лихтенштейна, Черногории и Исландии.

Указом от 30 июня 2017 г. эти специальные экономические меры продлены до 31 декабря 2018 г.

Предыстория, списки невъездных

Начиная с марта 2014 г. в связи с ситуаций на Украине ряд стран и международных организаций, включая США, Евросоюз, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию и др. вводили санкции в отношении России.

В частности, появились санкционные списки российских физических и юридических лиц. Ограничительные меры предусматривали запрет на въезд, заморозку счетов. Помимо этого, были введены так называемые секторальные санкции: активы подпавших под них компаний не замораживались, однако налагались ограничения на средне- и долгосрочное кредитование.

В ответ Россия летом 2014 г. создала аналогичные списки лиц, которым въезд в Россию был объявлен нежелательным. 31 мая 2015 г. ряд иностранных СМИ сообщили, что российская сторона передала миссии Евросоюза в Москве список официальных лиц, которым запрещен въезд на территорию России.

Российский МИД не стал обнародовать список, однако, по некоторым данным, в него вошли 89 европейских политиков.

Специальные экономические меры

6 августа 2014 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". На следующий день на основании президентского указа правительство ввело запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады мяса крупного рогатого скота; свинины; мяса и субпродуктов домашней птицы; соленого, сушеного и копченого мяса; рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных; молока и молочной продукции; овощей, съедобных корнеплодов и клубнеплодов; фруктов и орехов; колбасы; а также молокосодержащей продукции на основе растительных жиров.

20 августа 2014 г. и 22 июня 2015 г. список корректировался: из него исключили специализированную безлактозную молочную продукцию, мальков лосося и форели, молоди устриц и мидий. Сделано это было из-за невозможности быстро наладить их импортозамещение.

По данным официального сайта Федеральной таможенной службы, в 2013 г. Россия импортировала такой продукции из вышеперечисленных стран на сумму около $8,35 млрд, что составляет около 2,5% от общего объема импорта ($317,8 млрд).

Расширение списка стран

13 августа 2015 г. правительство добавило в список стран, в отношении которых вводится запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину (против нее санкции начали действовать с 1 января 2016 г.). Эти страны ранее присоединились к европейским санкциям против России. В 2014 г. они поставили продукции, попавшей под санкции, на сумму $656,2 млн, (5,9% от их общего экспорта в РФ).

Против Швейцарии и Японии, присоединившихся к санкционному режиму против России еще в 2014 г., ответных экономических мер не вводилось.

Последующие события

Список санкционных товаров с августа 2015 г. корректировался шесть раз. 16 сентября 2015 г. из него была исключена пищевая продукция для спортсменов, 1 марта и 22 октября 2016 г. были убраны мальки некоторых видов рыб, креветок и мидий. С 27 мая 2016 г. разрешено ввозить в Россию мясо птицы, говядину и овощи, которые будут использоваться для производства детского питания. 10 сентября 2016 г. - добавлена соль, но поправкой 20 мая 2017 г. было уточнено, что запрет не распространяется на соль для биологически активных добавок и медицинских изделий.

Целевое назначение ввозимого товара во всех исключениях должен проверять Минсельхоз РФ или другие профильные ведомства.

29 июня 2016 г. президент подписал указ о продлении специальных экономических мер до конца 2017 г. 1 июля соответствующее постановление подписал премьер- министр Дмитрий Медведев.