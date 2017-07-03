Итоги деятельности Дмитрия Страшнова на посту гендиректора "Почты России". Досье

"ТАСС-ДОСЬЕ. 3 июля 2017 г. глава Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров сообщил, что назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП "Почта России". Контракт предыдущего руководителя "Почты России" Дмитрия Страшнова истек 1 июля 2017 г.

Страшнов был назначен на эту должность приказом Минкомсвязи от 19 апреля 2013 г., сменив Александра Киселева, возглавлявшего компанию в 2008-2013 гг. Ранее Страшнов работал генеральным директором российского сотового оператора Tele2.

Всего на посту руководителя "Почты России" Страшнов пробыл 4 года, 2 месяца, 12 дней.

По информации СМИ, в 2013 г. перед Страшновым были поставлены задачи по модернизации инфраструктуры "Почты России", а также подготовка к готовившейся приватизации предприятия.

Почтовые отправления

Страшнов возглавил "Почту России" вскоре после "почтового коллапса", когда в канун 2013 г. в московских аэропортах скопилось более 500 т посылок. Для повышения эффективности доставки отправлений предприятие начало создавать сеть крупных логистических почтовых центров (первый открылся в 2015 г. во Внукове, планируется открытие таких центров во всех федеральных округах). Помимо этого для повышения качества работы "Почта России" приобрела в 2016 г. два магистральных самолета Ту-204 за 3 млрд руб.

За четыре года число обработанных международных почтовых отправлений с товарными вложениями выросло с 40 млн (в 2013 г.) до 225 млн штук (в 2016 г.). Доля ФГУП на рынке интернет-торговли увеличилась с 37% до 63% (во многом это произошло из-за ухода с рынка DHL Express и FedEX). Также, по данным "Почты России", ей удалось сократить в два раза сроки пересылки посылок из Москвы в крупные города.

Число отделений связи выросло на 0,6%: с 41 тыс. 480 (на конец 2013 г.) до 41 тыс. 757 (на конец 2015 г.).

Несмотря на то, что в период пребывания Страшнова в должности руководителя количество претензий к "Почте России" сократилось в шесть раз - с 0,36% до 0,04% от общего числа отправлений, в СМИ и социальных сетях достаточно часто появляются публикации о случаях хищения посылок, небрежного обращения с почтой сотрудниками ФГУП и др.

"Почта банк", финансовые услуги

После нескольких неудачных попыток, которые были предприняты еще в 1990-х гг., при Страшнове "Почта России" успешно запустила проект банковской сети на базе своих отделений.

25 января 2016 г. ФГУП приобрел у группы ВТБ за 5,5 млрд руб. 50% плюс одну акцию "Лето банка". 18 марта 2016 г. он был переименован в "Почта банк". 6 апреля того же года первые его "окна" были открыты в 32 отделениях "Почты России". Уже в 2016 г. "Почта банк" получил чистую прибыль в 1,1 млрд руб. Ожидается, что к концу 2017 г. кредитная организация будет представлена более чем в 11 тыс. отделений почтовой связи.

Вместе с тем доля финансовых услуг в общей выручки "Почты России" сократилась с 35% в 2013 г. до 26% в 2016 г. Вызвано это было, в первую очередь, уменьшением числа пенсионеров, получающих пенсию по почте, и созданием "Почта Банка".

Численность персонала, зарплаты

Средняя численность сотрудников, включая внешних, с 2013 г. практически не изменилась и осталась на уровне 350 тыс. человек. Численность штатных работников сократилась незначительно - с 300 тыс. до 293,6 тыс. Средняя заработная плата выросла на 36% - с 15 тыс. 357 до 20 тыс. 929 руб., что в 1,7 раза меньше средней зарплаты в России. Из-за этого сохранился высокий годовой коэффициент текучести кадров - 28,34% в 2015 г. при норме не более 20%.

Слухи об отставке Страшнова появились в начале 2017 г. В ноябре 2016 г. Генпрокуратура по итогам проверки сочла незаконной выплату Страшнову премии за 2014 г. в размере 95,4 млн руб. (эта сумма в 500 раз больше средней зарплаты обычных сотрудников "Почты России") и потребовала возбудить уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Дело возбуждено не было.

Отложенная приватизация

Вскоре после назначения Страшнова в Минкомсвязи разработали план приватизации "Почты России". Он предусматривал акционирование и продажу небольшой доли компании в 2014-2015 гг., а в 2018-2021 гг. - вывод ее акций на биржу. Законопроект предполагал проведение акционирования "Почты России" без включения ФГУП в план приватизации федерального имущества. Решение о приватизации должно было принимать Росимущество по согласованию с Минкомсвязи.

23 июня 2014 г. правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о преобразовании ФГУП "Почта России" в ОАО со 100% государственным участием. Однако документ не прошел первое чтение в парламенте: в заключении думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи было указано на ряд недоработок.

Кроме того, комитет решил, что подобный правовой акт нельзя принимать до принятия и вступления в силу нового закона "О почтовой связи". В результате 17 ноября 2014 г. рассмотрение законопроекта о преобразовании "Почты России" в акционерное общество было отложено и с тех пор не возобновлялось. В начале феврале 2017 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил продолжить работу над проектом закона о реорганизации "Почты России" для принятия его в 2017 г.

Финансовые показатели

Выручка "Почты России" за 2016 г. - 164 млрд 655 млн руб., чистая прибыль - 1 млрд 734 млн руб. Для сравнения, выручка в 2012 г. составила 128 млрд 958 млн руб. (рост - 27,7%), чистая прибыль - 813 млн руб. (рост в 2,1 раза).

По итогам 2016 г. "Почтой России" были выполнены все плановые показатели, заложенные в стратегии развития компании до 2018 г., за исключением выручки (164 млрд руб. вместо 172-177 млрд руб.).