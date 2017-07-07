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Аварии на рудниках Норильска, приведшие к гибели людей. Досье

Биографии и справки
7 июля, 12:22 UTC+3

7 июля в Норильске на руднике "Заполярный" компании "Норникель" при проведении строительных работ произошел взрыв. Три человека погибли, еще три получили травмы

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© Денис Кожевников/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 июля 2017 г. в Норильске (Красноярский край) на руднике "Заполярный" (входит в состав горно-металлургической компании "Норильский никель") при проведении строительных работ произошел взрыв. По последним данным, в результате ЧП погибли трое горняков, еще один пропал без вести, трое горнорабочих получили ранения средней тяжести. На поверхность были эвакуированы 151 человек.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию аварий с жертвами на рудниках Норильска. За последние 20 лет сообщалось о пяти таких инцидентах (без учета взрыва 7 июля 2017 г.), в результате которых погибли в общей сложности десять человек.

11 марта 1999 г. на шахте "Ангидрит" рудника "Кайерканский" (ныне - подземный учебный полигон НОУ "Корпоративный университет "Норильский никель") при проведении плановых взрывных работ в забое на глубине 150 м погибли трое горнорабочих. Причиной взрыва было нарушение техники безопасности.

15 марта 2001 г. на руднике "Заполярный" в выработке на глубине 201 м при транспортировке взрывчатых веществ произошел самопроизвольный взрыв, в результате которого погибли два горняка. Еще четыре человека получили ранения.

9 ноября 2003 г. на руднике "Октябрьский" произошло обрушение горной породы. В результате один горнорабочий погиб на месте, еще один от полученных травм скончался по дороге в больницу.

11 сентября 2015 г. на руднике "Октябрьский" при проведении работ на площади 700 м произошло обрушение части подпорной стенки. Погибли два человека - горный мастер и взрывник, еще один человек пострадал. На работу рудника в целом ЧП не повлияло.

25 февраля 2016 г. на шахте "Маяк" рудника "Комсомольский" в одну из выработок, где находились трое горнорабочих, по неустановленной причине начала поступать вода. Двое горняков поднялись наверх, однако один проходчик не смог выбраться из шахты. Его тело было обнаружено 28 февраля того же года.

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