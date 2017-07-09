Биография Ильи Глазунова

В 1956 г. Глазунов стал лауреатом международного художественного конкурса в Праге за портрет участника Движения Сопротивления, чехословацкого журналиста Юлиуса Фучика. В 1957 г. состоялась первая персональная выставка Глазунова в Центральном доме работников искусства в Москве.

В качестве дипломной работы в институте Глазунов представил картину "Дороги войны", на которой было изображено отступление советской армии в 1941 г., однако работа была отклонена ученым советом. Получив за диплом "тройку", был распределен преподавателем рисования и тригонометрии в Ижевск, затем в Иваново, однако вскоре вернулся в Москву.

С 1958 г. большую поддержку художнику оказывал поэт Сергей Михалков. В 1960-е гг. Глазунов много путешествовал, создавал портреты политических деятелей в СССР и за рубежом. В 1964 г. выставка работ Глазунова, организованная в одном из служебных помещений Манежа, была закрыта по требованию Московского отделения Союза художников.

В 1964-1972 гг. возглавлял патриотический клуб "Родина", был одним из инициаторов создания в 1965 г. Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). В 1967 г. был принят в члены Союза художников СССР.

С 1978 г. преподавал в Московском государственном художественном институте им. В.И. Сурикова. В 1981 г. по поручению Министерства культуры РСФСР организовал в Москве Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства и стал его директором. В 1986 г. основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества, является бессменным ее ректором. В 2009 г. академии было присвоено имя Ильи Глазунова.

В 1990-е гг. участвовал в реставрации зданий Московского Кремля, был художественным руководителем работ по реставрации Александровского и Андреевского парадных залов Большого Кремлевского дворца и оформлению интерьеров 14-го корпуса Кремля. В 2004 г. была открыта Московская государственная галерея Ильи Глазунова, в которой выставлены более 300 работ художника, подаренных им Москве.

Глазунов является автором более трех тысяч произведений. Наиболее известные монументальные полотна художника – "Мистерия XX века" (1978), панно в штаб-квартире ЮНЕСКО "Вклад народов СССР в мировую культуру и цивилизацию" (1980), "Вечная Россия" (1988), "Рынок нашей демократии" (1999). Широко известен в России и за рубежом как портретист, создавал портреты отечественных и иностранных общественных деятелей, актеров, политиков и др. Автор иллюстраций к произведениям Федора Достоевского, Александра Куприна, Михаила Лермонтова и других русских писателей. Создавал художественное оформление к постановкам Большого театра, Берлинской оперы и Одесского оперного театра.