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Биография Владимира Толоконникова

Биографии и справки
16 июля, 12:35 UTC+3

Актер умер в ночь на 16 июля в Москве на 75-м году жизни

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Владимир Толоконников

Владимир Толоконников

© Александр Рюмин/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. В ночь на 16 июля 2017 г. в Москве на 75-м году жизни умер российский и казахстанский актер театра и кино Владимир Толоконников.

Владимир Алексеевич Толоконников родился 25 июня 1943 г. в Алма-Ате (Казахская ССР, ныне - Республика Казахстан). Отец, эвакуированный в Казахстан после ранения на фронте, оставил семью, и мальчика воспитывала мать.

В школьные годы Владимир Толоконников занимался в алма-атинском драматическом кружке под руководством Михаила Азовского, участвовал в работе молодежной театральной студии Юрия Померанцева на республиканском телевидении. После окончания школы несколько лет подряд безуспешно пытался поступить в московские театральные училища.

В 1962-1964 гг. проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР, сначала на территории Белорусской ССР (ныне - Белоруссия), затем в составе Группы советских войск в Германии.

Отслужив в армии, подал документы во Всесоюзный государственный институт кинематографии (Москва), однако вступительного конкурса не прошел, после чего проработал один сезон в Куйбышевском театре юного зрителя (ныне - Самарский театр юного зрителя "Самарт").

В 1973 г. окончил актерский факультет Ярославского театрального училища (ныне - Ярославский государственный театральный институт) и вернулся в Алма-Ату.

С 1973 г. по 2017 г. служил в Республиканском академическом театре русской драмы им. М. Ю. Лермонтова (ныне - Государственный академический театр русской драмы им. М. Ю. Лермонтова, Алма-Ата). В театре в разные годы исполнял роли Лешего и Старика в сказочном спектакле "Василиса Прекрасная", Луки в постановке пьесы Максима Горького "На дне", Фирса в пьесе Антона Чехова "Вишневый сад", Городничего в "Ревизоре" Николая Гоголя, кардинала Вулси в "Королевских играх" Григория Горина и др.

С 1981 г. снимался в кино, экранным дебютом стала роль в картине режиссера Амангельды Тажбаева "Последний переход". Широкую известность артисту принесла роль Полиграфа Шарикова в двухсерийном телефильме "Собачье сердце" (1988), поставленном Владимиром Бортко по повести Михаила Булгакова.

Всего Владимир Толоконников сыграл в более чем 60 фильмах и сериалах, в числе которых ленты "Облако-рай" (1990, режиссер Николай Досталь), "Небо в алмазах" (1999, Василий Пичул), "Хоттабыч" (2006, Петр Точилин), "Правосудие волков" (2009, Владимир Фатьянов), "СуперБобровы" (2016, Дмитрий Дьяченко) и др. Преимущественно исполнял второстепенные и эпизодические роли.

В июле 2013 г. артисту была проведена операция на сердце, позднее в том же году он вернулся к работе в театре и съемкам.

Последние свои роли в кино исполнил в 2017 г. в фильмах "Бабушка легкого поведения" (режиссер Марюс Вайсберг) и "СуперБобровы. Пора домой" (режиссер Дмитрий Дьяченко). Обе картины еще не вышли на экраны.

Заслуженный артист Казахской ССР.

Награжден российским орденом Дружбы (2009). Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1990, за исполнение роли Шарикова в "Собачьем сердце"), премии "За вклад в развитие театрального искусства Казахстана" фестиваля-конкурса "Алтын адам-2005" ("Человек года-2005"), казахстанской премии "Платиновый Тарлан" в номинации "Театр" (2006). Обладатель кинонаграды телеканала "MTV Россия" в номинации "лучшая комедийная роль" (2007, за фильм "Хоттабыч" режиссера Петра Точилина).

Был женат, имел двоих сыновей. Младший сын Родион - актер театра и кино.

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