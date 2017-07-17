Ассоциация российских банков. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 июля 2017 г. восемь крупнейших российских банков: Сбербанк, ВТБ, "ВТБ 24", Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, "ФК Открытие" и Бинбанк объявили о выходе из Ассоциации российских банков (АРБ).

Как отмечается в их открытом письме, эффективность работы АРБ снижается, и они готовы создать альтернативное объединение. По мнению банков, руководство АРБ лишило крупнейших игроков возможности принимать реальное участие в управлении ассоциацией. Ранее нарекания банков вызвал доклад к съезду АРБ, прошедшему 28 марта 2017 г. в Москве.

Документ содержал резкую критику в адрес ЦБ РФ, в частности, политики регулятора по отзыву лицензий у банков за нарушение законодательства и финансовые проблемы. Как отметил после публикации доклада глава ВТБ Андрей Костин, команда его банка не принимала участия в работе над текстом этого доклада.

Ассоциация российских банков (АРБ) - крупнейшее в России негосударственное некоммерческое объединение финансово-кредитных организаций. В настоящее время включает 471 банк страны.

История

Предшественниками АРБ были Российский банковский союз (создан в декабре 1989 г.), а также региональные ассоциации РСФСР: Ленинградская банковская ассоциация коммерческих банков, ассоциация Московского банковского союза и др. 27-28 марта 1991 г. в пансионате "Бор" (Домодедовский район Московской обл.) состоялся Съезд коммерческих и кооперативных банков РСФСР, на котором было решено создать единую Ассоциацию российских банков на базе Российского банковского союза. Целью Ассоциации стало продвижение и защита корпоративных интересов банковской системы. Первыми членами АРБ стали 65 банков.

С 1997 г. организация является ассоциированным членом банковской федерации Европейского союза, с 2010 г. - ассоциированным членом Международной банковской федерации.

Задачи

Основные задачи Ассоциации - участие в развитии банковского дела РФ, представление и защита интересов кредитных организаций в законодательных и исполнительных органах власти, а также в Банке России, судебных, правоохранительных, налоговых и других органах. Ассоциация продвигает законопроекты и поправки в нормативных актах в различных органах власти, содействует кредитным организациям в консолидации их ресурсов и др.

Членство и структура

По состоянию на начало июля 2017 г. в число членов и ассоциированных членов АРБ входили 386 российских кредитных организаций (65,5% от 589 - общего числа кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций в РФ). На долю банков - членов АРБ приходится 90% всех активов банковской системы России.

Также членами АРБ (в том числе ассоциированными) являются 203 некредитные организации: страховые, коллекторские агентства, инвестиционные компании и т.п. Всего в АРБ состоят 589 членов.

Проекты и инициативы

В 2002 г. при АРБ был основан Институт банковского дела. Ныне это действительный член Ассоциации европейского образования.

В 2003 г. ассоциация инициировала разработку концепции и создание Национального бюро кредитных историй, которое было официально зарегистрировано в январе 2004 г. В настоящее время это крупнейшая организация такого рода в России, в ней хранятся данные практически обо всех заемщиках, когда-либо бравших кредиты.

В 2010 г. по инициативе АРБ в России был создан институт финансового омбудсмена (ныне этот пост занимает Павел Медведев).

Награды и премии

Ассоциация имеет систему внутренних наград, вручает банкирам и организациям финансовой сферы общественные ордена АРБ, почетные знаки. В 2005 г. АРБ совместно с Национальным банковским журналом учредила Национальную банковскую премию. В 2016 г. ее лауреатами стали 12 банков, включая ЦБ РФ, Сбербанк, "Возрождение", МСП банк, Росбанк, Нордеа банк и др.

Руководство

Высший орган управления Ассоциации - ежегодный съезд. В перерывах между ними высшим органом является совет, возглавляемый президентом АРБ. Текущую координацию деятельности осуществляет исполнительная дирекция, которой также руководит президент ассоциации.

Первым президентом АРБ в 1991-2002 гг. был Сергей Егоров (в 1973-1987 гг. он был управляющим Российской республиканской конторы Госбанка СССР). С 2002 г. президентом АРБ является Гарегин Тосунян.

Официальный сайт - http://arb.ru/.